Apple iPhone 12: update per ridurre le emissioni

Come ipotizzato, Apple rilascerà un aggiornamento software per ridurre le emissioni elettromagnetiche entro i limiti di legge. La Agence Nationale Des Fréquences (ANFR) della Francia ha ordinato il blocco delle vendite dell’iPhone 12, in quanto è stato rilevato un valore SAR superiore a 4 W/Kg. Anche altri paesi, tra cui l’Italia, monitorano la situazione. Secondo Mark Gurman di Bloomberg, l’azienda di Cupertino avrebbe ordinato al supporto tecnico di non fornire nessuna informazione ai clienti.

Fix per ridurre il SAR

Dopo aver effettuato i test di 141 telefoni, l’agenzia francese ha scoperto che l’iPhone 12 ha un SAR (tasso di assorbimento specifico) di 5,74 W/Kg. Apple deve quindi bloccare temporaneamente la vendita finché non verrà distribuito un aggiornamento software. In caso contrario, l’azienda di Cupertino dovrà ritirare tutte le unità da negozi e quelle già acquistate dagli utenti.

Apple ha contestato i risultati del test, affermando che l’iPhone 12 ha ricevuto le certificazioni necessarie in tutti i paesi europei. Verrà tuttavia rilasciato un update per portare il SAR entro i limiti. Questa è la dichiarazione ufficiale dell’azienda:

Rilasceremo un aggiornamento software per gli utenti in Francia per adattarlo al protocollo utilizzato dalle autorità di regolamentazione francesi. Ciò è legato ad uno specifico protocollo di test utilizzato dalle autorità di regolamentazione francesi e non è un problema di sicurezza.

Sembra quindi che l’aggiornamento sia riservato agli utenti francesi, in quanto le autorità effettuano i test seguendo un protocollo diverso rispetto agli altri paesi europei (e applicato dopo il lancio dell’iPhone 12 nel 2020).

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, Apple avrebbe ordinato allo staff del supporto tecnico di non fornire nessuna risposta ai clienti che chiedono informazioni sull’argomento. I dipendenti degli store non devono inoltre accettare la restituzione o il cambio degli iPhone 12, a meno che la richiesta non venga effettuata entro due settimane dall’acquisto (diritto di recesso).