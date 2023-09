iPhone 12: ban in Francia per troppe radiazioni

La Agence Nationale Des Fréquences (ANFR) ha chiesto il ritiro dal mercato dell’iPhone 12, in quanto emettono radiazioni superiori ai limiti di legge. Apple dovrebbe quindi interrompere la vendita e rilasciare un aggiornamento software entro due settimane, altrimenti il Ministro della transizione digitale ordinerà il ban dello smartphone. L’azienda di Cupertino ha interrotto la produzione degli iPhone 12 con il lancio degli iPhone 15.

iPhone 12 vietati in Francia

Poche ore dopo l’annuncio dei nuovi smartphone, l’agenzia francese ha pubblicato un comunicato per chiedere ad Apple di ritirare temporaneamente l’iPhone 12 dal mercato francese, in quanto il SAR (Specific Absorption Rate) supera il limite stabilito dall’Unione europea.

I tecnici dell’agenzia hanno effettuato i test su 141 telefoni in commercio, tra cui la misurazione del SAR, ovvero il tasso di assorbimento specifico, un valore che indica l’energia trasportata dalle onde elettromagnetiche e assorbita dal corpo umano. I limiti in Europa sono 2 W/Kg per il SAR “tronco/testa” e 4 W/Kg per il SAR “arto”.

L’iPhone 12 rispetta il SAR “tronco/testa”, ma il SAR “arto” misura 5,74 W/Kg. Il problema può essere facilmente risolto con un aggiornamento software. Apple ha tuttavia dichiarato che l’iPhone 12 rispetta i limiti di legge, quindi i test di ANFR non sono corretti.

L’agenzia francese ha ordinato ad Apple di sospendere la vendita degli iPhone 12 a partire dal 12 settembre in attesa del fix. Quest’ultimo deve essere rilasciato il prima possibile. In caso contrario, l’azienda californiana dovrà ritirare tutte le unità già vendute (e probabilmente rimborsare gli utenti).

La vendita degli iPhone 12 è terminata con il lancio degli iPhone 15. Apple potrebbe quindi ritirare dal commercio i vecchi smartphone e distribuire l’aggiornamento software solo per quelli già venduti.