Apple iPhone 15 5G 128GB a prezzo più basso su eBay, anche a 3 rate

Se il nuovo melafonino non ti ha convinto ma vuoi comunque cambiare smartphone, opta per la serie precedente che ti soddisfa a tutti gli effetti. Apple iPhone 15 5G 128GB con il suo nuovo modulo USB C per la ricarica e fotocamere migliorate, ti mette tra le mani un telefono che si fa amare. Sceglilo in colorazione nera e portalo subito a casa. Puoi acquistarlo subito su eBay a 719,90€ con sconto del 12%, se occorre puoi pagare con PayPal 3 rate.

Apple iPhone 15 5G 128GB, perché scegliere questo modello?

Da quando sono stati annunciati i modelli Serie 16, quelli precedenti sembrano essere spariti. In realtà faresti bene a prenderli in considerazione soprattutto se non sei interessato al lato Intelligenza Artificiale (non ancora disponibile in Italia, in ogni caso). Con l’estetica che è ormai sinonimo di Casa Cupertino, l’Apple iPhone 15 ha tutto l’occorrente per diventare lo smartphone che ti accompagnerà da qui ai prossimi anni.

Bordi sottili, linee squadrate eppure dolci e una qualità dei materiali eccellente. Con il suo display da 6,1 pollici Super Retina XDR la risoluzione è avanzata e puoi goderti applicazioni, streaming e persino gaming mobile senza interferenze. Se questo modello hai a disposizione la famosa Dynamic Island.

Chip A16 Bionic per una velocità sprizzante, 128GB di spazio da occupare a piacimento e connettività 5G a portata di mano.

Altre migliorie che vanta la serie 15? La fotocamera da 48 megapixel con Teleobiettivo x2 e la batteria che ora ti assicura un giorno intero di autonomia. La ricarica avviene con cavo USB C per una comodità maggiore.

A soli 719,90€ su eBay, puoi acquistare il tuo iPhone 15 5G 128GB con un click. Approfitta immediatamente dello sconto del 12% sulla colorazione nera e portalo a casa. All’occorrenza puoi scegliere di pagare con PayPal 3 rate.

Le spedizioni sono gratuite e rapide in tutta Italia.