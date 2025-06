Apple iPhone 15 Plus a 799€, il resto è superfluo (anche in 5 rate)

Apple iPhone 15 Plus torna in sconto e anche in modo abbastanza irruento. Si registra il minimo storico su Amazon che ti offre la possibilità di portare a casa uno smartphone degno di nota e con tutte le novità più salienti del marchio. Sì, non è l’ultimo modello ad esser stato presentato ma hai comunque tutti i pregi del caso e un sistema che ora si ricarica con presa USB C. Mettilo nel carrello a soli 799 euro con uno sconto del 18% e pagalo anche in 5 rate senza interessi.

Disponibile in colorazione nera, Apple iPhone 15 Plus è uno smartphone che rende l’esperienza Apple tangibile in tutti i sensi. Grazie alla sua estetica curata nei minimi particolari e ai materiali utilizzati, hai tra le mani un prodotto di qualità elevata, con MagSafe incluso così puoi sia abbinare accessori senza fili che sistema di ricarica wireless ad alte prestazioni. Il modello in promozione è nel taglio di memoria da 128GB.

Con un display da 6,7 pollici e quindi più ampio rispetto al modello base, la vista si fa ancora più preziosa. Colori vividi, risoluzione avanzata e poi c’è la Dynamic Island che non occupa spazio ma anzi, offre un feedback visivo sugli aggiornamenti e sulle notifiche per rimanere sempre aggiornato e sul pezzo. Il chip A16 Bionic regala all’intero prodotto una potenza inimmaginabile e se conti che ora la batteria dura fino a 26 ore, non hai di che preoccuparti. La ricarica avviene attraverso USB C. A completare l’esperienza, infine, c’è una Dual camera con sensore principale da 48MP e una selfie cam di ultima generazione dotata di funzione ritratto con Focus e controllo della profondità.

Metti nel carrello il tuo Apple iPhone 15 Plus da 128GB a soli 799 euro su Amazon con lo sconto del 18%. Scegli se pagare in un’unica soluzione oppure con le 5 rate senza interessi.