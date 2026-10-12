Apple iPhone 17 Pro Max a un ottimo prezzo su Amazon

Un’occasione imperdibile è ora disponibile su Amazon, ma sta andando a ruba. Il potentissimo Apple iPhone 17 Pro Max 256GB è in offerta al minimo storico. Cosa stai aspettando? Nell’incredibile colorazione arancione, lo metti in carrello a soli 1329 euro adesso! Niente male vero? Approfittane subito visto che le scorte sono ridotte e potrebbero terminare da un momento all’altro.

Questo è il modello perfetto per chi non vuole spendere una fortuna per il nuovo iPhone 18 Pro Max. Pronto per Siri AI, questo smartphone monta il potente chip A19 Pro che assicura prestazioni spaziali e un’incredibile gestione dell’efficienza. Sfrutta al massimo tutte le applicazioni che vuoi, senza alcuna limitazione, grazie a questo processore incredibilmente prestante.

Il sistema di fotocamere pro è iperevoluto, grazie all’obiettivo da 48 MP per tutte e quante e lo zoom di qualità ottica che arriva a 8x. La fotocamera centrale da 18 MP ti permette di trovare l’inquadratura giusta ad ogni utilizzo e grazie alla tecnologia center stage è molto più facile fare selfie di gruppo. Un vero e proprio vantaggio incredibile.

Con il nuovo iOS 27 hai un ecosistema ancora più fluido e sempre intuitivo, proprio come sei abituato da sempre. Non perdere troppo tempo, potresti rimanere a bocca asciutta. Acquista Apple iPhone 17 Pro Max 256GB a soli 1329 euro su Amazon!