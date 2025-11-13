Apple MacBook Air 13" M4 è un gioiello, scende a soli 879€ (16+256GB)

Apple MacBook Air 13″ con chip M4 è il laptop da acquistare oggi. Non ci sono dubbi sul da farsi, soprattutto se vuoi un prodotto che sia performante, elegante ma che, soprattutto, ti dia una certezza da qui ai prossimi anni. Da quando sono entrati in gioco i chip di casa Cupertino, la serie Air è completamente rinata. Con questo modello? Rimani estasiato. Approfitta ora dello sconto del 23% su Amazon e compralo a soli 879 euro scegliendo tra la colorazione Mezzanotte o Celeste.

Un laptop da usare tutti i giorni sia per svago che per lavoro. Apple MacBook Air 13″ con chip M4 è un vero gioiello che non ti fa pentire neanche un secondo dell’acquisto. Una volta che ci metti le mani sopra, infatti, capisci quanto possa essere comodo soprattutto se hai uno smartphone Apple. Ma veniamo a noi, questo modello è il 2025 ossia quello più recente. Super sottile e realizzato completamente in metallo, è sia robusto che ideale da portare sempre con te. Ci sono diverse migliorie rispetto al passato come la memoria unificata che ora è da 16GB e lo spazio di archiviazione che raggiunge i 256GB su SSD.

Goditi lo spettacolo e i vari software sul display Liquid Retina da 13,6 pollici per una visione ampia e soprattutto di qualità. I colori sono vividi e la risoluzione avanzata per dedicarti anche a qualche piccolo lavoro di editing e grafica se rientra nelle tue corde. Con sistema MacOS ultima versione e Apple Intelligence dalla tua parte, la quotidianità diventa una passeggiata. Ci sono, poi, la tastiera layout QWERTY italiana e retroilluminata, la nuova webcam in qualità avanzata, il Touch ID per tutelare la tua privacy e un comparto di speaker per un suono che ti avvolge. In tutto questo, hai 18 ore di autonomia.

A soli 879 euro compra subito il tuo Apple MacBook Air 13″ con chip M4 senza pensieri.