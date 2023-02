Apple Magic Keyboard in offerta Amazon: risparmi oltre 20€

Grandi notizie per te che sei un appassionato di prodotti della mela morsicata. L’ultimo modello della bellissima ed elegante Apple Magic Keyboard è disponibile su Amazon con uno sconto di oltre 20 euro sul listino.

La tastiera sarà consegnata a casa tua già nella giornata di domani, grazie alla spedizione Prime e alla disponibilità immediata. Non devi far altro che completare l’ordine entro oggi.

Apple Magic Keyboard: una meraviglia per chi vuole il meglio

La Magic Keyboard di Apple è stata progettata per essere comodissima anche dopo lunghe sessioni di lavoro e risponde in maniera precisa a ogni tuo tocco.

Con batteria integrata, con una singola ricarica potrai lavorare per almeno un mese senza dover ricaricare di nuovo. Il tutto mentre sfrutti la tecnologia wireless che ti permette di abbinarti automaticamente al tuo mac, in modo da essere subito pronto per cominciare.

All’interno della confezione trovi comunque anche il cavo intrecciato da USB-C a Lightning per poterla collegare e ricaricare tramite una qualsiasi porta USB-C. La tastiera è compatibile anche con iPad e iPhone: ti basta solo collegarla via bluetooth.

Approfitta quindi dello sconto e portatela a casa con un risparmio superiore ai 20 euro. Siamo vicini al prezzo migliore di sempre, non perdere l’occasione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.