Apple: MagSafe Battery Pack ricarica più velocemente

Nelle scorse ore, Apple ha reso disponibile un nuovo aggiornamento firmware per il MagSafe Battery Pack, il power bank che si aggancia magneticamente agli iPhone che supportano l’uso di MagSafe, il quale introduce una novità particolarmente importante: la ricarica wireless a 7,5 watt. Sino a questo momento, infatti, la ricarica wireless era possibile solo a 5 watt.

MagSafe Battery Pack: disponibile il firmware 2.7 con ricarica wireless a 7,5 watt

L’aggiornamento, che porta il firmware alla versione 2.7, avviene in maniera completamente automatica: è sufficiente agganciare il MagSafe Battery Pack all’iPhone e aspettare che venga avviato l’update, tenendo però conto che nella peggiore delle ipotesi potrebbe volerci sino a una settimana prima che possa essere trovato dal telefono sui server e prima che venga effettivamente installato. In alternativa e per velocizzare i tempi, l’aggiornamento può essere eseguito in soli 5 minuti tramite un Mac o un iPad, inserendo l’estremità Lightning del cavo USB alla batteria portatile e l’altra al computer o al tablet.

Da notare che Apple aveva inizialmente preferito mantenere la ricarica wireless di MagSafe Battery Pack a un wattaggio inferiore per minimizzare il riscaldamento, ma considerando ciò che porta in dote l’ultimo update è probabile che siano state trovate nuove frequenze e durate della ricarica, attivando un meccanismo che non va a gravare in tal senso.

Certo, non si può ancora parlare di ricarica rapida, ma di sicuro in questo modo Apple va a risolvere uno dei principali motivi per cui gli utenti in possesso del power bank magnetico dell’azienda di Cupertino si lamentavano, vale a dire il fatto che con soli 5 watt erogati in mobilità ci si trovava spesso nella condizione di consumare più batteria di quanto il MagSafe Battery Pack riuscisse a integrare.