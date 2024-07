Apple Music gratis per 6 mesi: il TRUCCO per te se rispetti questi requisiti

Apple Music è il servizio di musica in streaming che tra podcast, oltre 100 milioni di brani e persino un’app specifica per la musica classica ti permetterà di ascoltare le tue canzoni preferite tutte le volte che vuoi, dove vuoi e senza pubblicità. La piattaforma include di per sé una prova gratuita prima di abbonarti, ma c’è un modo per avere addirittura ben 6 mesi di prova gratis del servizio. L’unico requisito da rispettare? Aver acquistato di recente un iPhone, un HomePod, delle AirPods o un prodotto Beats.

Hai i requisiti? Bene, ora attiva la tua prova di Apple Music

Se rientri nella ristretta categoria che abbiamo citato qui sopra, allora avrai diritto a riscattare la tua prova gratuita di ben 6 mesi di Apple Music. Ecco come procedere:

Aggiorna il tuo iPhone o iPad (nel caso il prodotto che hai acquistato siano delle AirPods, un HomePod o un prodotto Beats) all’ultima versione Collega il tuo dispositivo audio idoneo al tuo iPhone o iPad, nel caso tu abbia acquistato un paio di AirPods nuove o un HomePod Apri l’app di Apple Music, effettua l’accesso con il tuo ID Apple e l’offerta per riscattare i 6 mesi sarà pronta per essere riscattata Clicca quindi su “Ottieni 6 mesi gratis“

La tua prova avrà subito inizio. Potrei goderti Apple Music senza limiti per 6 mesi sfruttando tutto il catalogo e tutte le sue funzionalità. Questa procedura per essere valida deve essere completata entro 90 giorni dall’acquisto del dispositivo che te ne dà il diritto: quindi, non pensarci troppo.