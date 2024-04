Le tue canzoni sono su Apple Music: provalo gratis

Oltre 100 milioni di brani ti aspettano su Apple Music, in streaming senza pubblicità e con supporto ai download per l’ascolto offline: inizia subito il tuo mese gratis per provare il servizio e le sue tante funzionalità. Ci sono anche tutte le nuove uscite e tra pochi giorni arriverà il nuovo album “The Tortured Poets Department” di Taylor Swift.

Apple Music: lo streaming secondo la mela morsicata

Tra i punti di forza della piattaforma va senza dubbio citato il supporto all’audio spaziale, per un’esperienza coinvolgente. C’è poi l’opzione Music Sing, che ti permette di cantare seguendo il testo in tempo reale. Tutto questo senza dimenticare la riproduzione in formato lossless (senza le perdite tipiche della compressione) e con Dolby Atmos. Se ti appassionano i podcast, ci sono anche quelli. Scopri di più sulla pagina dedicata.

Il servizio è accessibile da tutti i dispositivi: in mobilità su iOS e Android tramite le rispettive applicazioni e su computer, con un player Web pensato per l’interazione con il mouse e la tastiera, persino in auto mentre sei al volante con CarPlay. Non ti resta che iniziare il mese gratis per metterlo alla prova.

Apple Music è anche la destinazione ideale per gli amanti della musica classica: la piattaforma ospita il più grande catalogo al mondo dedicato al genere. E quando non sai cosa ascoltare, puoi sfogliare le migliaia di playlist curate dal team della piattaforma, aggiornate di continuo.

Provarlo è gratis: ti basta un minuto per attivare il mese di prova e capire cosa rende speciale il servizio della mela morsicata per lo streaming musicale. Eventualmente, avrai tutto il tempo per decidere se disattivare il rinnovo prima della scadenza, senza alcuna spesa.