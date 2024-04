Apple Music: oltre 100 milioni di brani da ascoltare gratis per un mese

Apple Music è uno dei servizi di streaming più apprezzati al mondo, garantendo l’accesso a milioni di brani da ascoltare senza limiti e senza pubblicità. Per tutti i nuovi utenti (o anche per chi crea un nuovo account) è ora possibile accedere gratis ad Apple Music sfruttando il primo mese di prova gratuita.

La promozione è molto semplice: registrandosi tramite il sito ufficiale, utilizzando il link riportato nel tasto qui di sotto, è possibile accedere gratis per un mese alla piattaforma di streaming musicale di Apple.

L’abbonamento non ha vincoli e, in qualsiasi momento, è possibile interrompere il rinnovo automatico. Per tutti i dettagli è possibile seguire il link riportato qui di sotto.

Apple Music: prova gratuita per un mese con la nuova promo

Con Apple Music è possibile accedere a tutta la musica in streaming, con oltre 100 milioni di brani, playlist personalizzate e la possibilità di scaricare la musica preferita per l’ascolto offline. Il servizio di streaming di Apple è disponibile su tutte le piattaforme (c’è anche l’app Android, naturalmente), garantendo un ascolto senza limiti.

Per tutti i nuovi utenti, Apple Music costa 10,99 euro al mese. Da notare, però, che c’è una promozione da non farsi sfuggire. Il servizio è accessibile con un mese di prova gratuita. Per ottenere questo benefit non bisogna fare altro che accedere al sito ufficiale, tramite il link qui di sotto e attivare il nuovo abbonamento (è possibile anche creare un nuovo account per sfruttare il mese gratis).

L’attivazione è immediata e non ci sono vincoli: in qualsiasi momento è possibile interrompere il rinnovo automatico. La prova gratuita consente l’accesso a tutto il catalogo di brani di Apple Music, senza alcuna limitazione e senza alcuna pubblicità. Per tutti i dettagli basta seguire il link qui di sotto.