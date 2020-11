Disponibile al download da qualche giorno, Big Sur è la nuova versione del sistema operativo macOS che per novità introdotte a livello di interfaccia e funzionalità si avvicina a iOS. Ciò nonostante, Apple non ha alcuna intenzione di portare sul mercato un computer della linea Mac dotato di display touchscreen, al contrario di quanto ipotizzato più volte negli ultimi mesi dalle voci di corridoio.

Un Mac con touchscreen? No, almeno per ora

A ribadirlo con fermezza è Craig Federighi, Senior Vice President of Software Engineering e volto noto della mela morsicata, in occasione di un’intervista rilasciata alla testata britannica Independent. A suo dire il gruppo di Cupertino non ha fin qui nemmeno preso in considerazione la possibilità. Queste le sue parole.

Abbiamo progettato ed evoluto il look di macOS nel modo in cui ci è sembrato più naturale e confortevole, non considerando nemmeno soluzioni legate al touch.

Considerando come Apple sia ormai da tempo al lavoro sulla compatibilità cross-platform delle applicazioni scritte per iOS, eseguibili su macOS grazie alla tecnologia Catalyst, non ci sentiamo di escludere che in futuro qualcosa possa cambiare.

Dopotutto anche iPad nelle sue ultime iterazioni ha visto i tablet assumere sempre più form factor e funzionalità tipiche del segmento laptop. Una testimonianza è rappresentata dal supporto a mouse e tastiera che di fatto trasformano i dispositivi in quelli che vengono definiti 2-in-1. Mantenere forzatamente le distanze da un processo di ibridazione in atto (e che già ha dimostrato di poter far bene al mercato PC) potrebbe alla lunga rivelarsi deleterio per la società stessa.