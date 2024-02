Apple: nuovi AirPods 4 e Max entro fine 2024

Durante l’anno corrente, Apple dovrebbe lanciare sul mercato diversi nuovi modelli di AirPods, almeno stando a quelle che sono le più recenti previsioni dell’autorevole giornalista Mark Gurman di Bloomberg.

Apple: nuovi AirPods 4 e Max entro fine anno

Andando più in dettaglio, Mark Gurman si aspetta che entro la fine del 2024 il colosso di Cupertino renda disponibile un nuovo modello dei suoi auricolari entry level, gli AirPods 4, con un design rinnovato e una migliore visibilità. Dovrebbero altresì andarsi a caratterizzare per una migliore qualità del suono e una custodia di ricarica aggiornata con una porta USB-C. Il giornalista si aspetta anche una variante di fascia alta con cancellazione attiva del rumore e un altoparlante nella custodia di ricarica in grado di riprodurre un suono per il rilevamento della posizione tramite l’app Dov’è.

Da tenere presente che dopo il lancio dei nuovi modelli di AirPods di quarta generazione, è probabile che Apple decida di interrompere la produzione di quelli di seconda e terza generazione.

Entro fine anno, poi, dovrebbero venire annunciati anche i nuovi AirPods Max, caratterizzati dalla presenza di una porta USB-C invece che di quella Lightning per la ricarica e capaci di supportare la riproduzione audio via cavo. Per il resto non sono attesi cambiamenti di rilievo, ad eccezione della disponibilità di nuovi colori rispetto agli attuali verde, rosa, argento, azzurro e grigio siderale.

Unitamente alle informazioni in questione, Mark Gurman ha fatto sapere che nel 2025 verranno poi lanciai nuovi AirPods Pro, aggiornati con custodia di ricarica USB-C in occasione del lancio degli iPhone 15, con modifiche al design e un chip aggiornato, che potrebbe riferirsi al chip H3 per una migliore qualità del suono.