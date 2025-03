Apple: nuovo investimento in Cina per l'energia pulita

Apple ha comunicato di aver effettuato un nuovo investimento da 720 milioni di yuan, vale a dire circa 100 milioni di dollari, destinato a potenziare le fonti di energia rinnovabile in Cina. L’obiettivo è quello di potenziare la sostenibilità ambientale, andando a raggiungere la neutralità carbonica su tutta la catena produttiva entro il 2030.

Apple: 100 milioni di dollari per l’energia rinnovabile in Cina

L’iniziativa rientra nella seconda fase del China Clean Energy Fund, il progetto lanciato dal colosso di Cupertino per aumentare la capacità energetica pulita del paese asiatico. Grazie a questo fondo, saranno aggiunti circa 550.000 megawatt-ora di energia eolica e solare alla rete elettrica cinese ogni anno.

Già con la prima fase del China Clean Energy Fund, la “mela morsicata”ha contribuito a realizzare oltre un gigawatt di nuovi progetti eolici e solari in Cina, dimostrando la volontà di rendere la sua intera catena produttiva al 100% sostenibile.

Da tenere presente che l’azienda sta lavorando pure per ridurre l’impatto ambientale dei suoi prodotti durante tutto il loro ciclo di vita, dalle materie prime al riciclo.

L’annuncio di questo nuovo investimento arriva proprio mentre Tim Cook è in visita in Cina. Il CEO di Apple sta infatti partecipando al China Development Forum di Pechino, un evento che riunisce i leader dell’industria e del governo per discutere delle sfide economiche e tecnologiche globali.

Durante il suo viaggio, Tim Cook ha condiviso diverse immagini sul suo profilo Weibo e ha espresso parole di apprezzamento per DeepSeek, una piattaforma cinese di intelligenza artificiale che ha etichettato come eccellente.