Apple rimanda il rientro in ufficio, di nuovo

Tutto rimandato, di nuovo: per i dipendenti della mela morsicata, il rientro in ufficio slitta ancora una volta, a data da destinarsi. La comunicazione è giunta direttamente dal numero uno di Apple, attraverso un'email diffusa a tutti i collaboratori. In novembre, la società aveva fissato il termine per il mese di febbraio, ma il protrarsi della crisi sanitaria ha di nuovo scombussolato i piani.

1.000 dollari ai dipendenti Apple per lo smart working

Nella lettera firmata da Tim Cook si fa riferimento anche a un contributo dal valore di 1.000 dollari che il gruppo di Cupertino riconoscerà a ogni lavoratore, spendibile per allestire in casa una postazione dedicata allo smart working.

BREAKING: Tim Cook just sent out an email delaying Apple’s return to work to a date “yet to be determined.” He also said the company is giving every corporate employee $1,000 to spend on home office equipment. — Zoë Schiffer (@ZoeSchiffer) December 15, 2021

Nei giorni scorsi anche Google è tornata a pronunciarsi sulla questione, posticipando il rientro in precedenza previsto per gennaio. Gli ultimi rumor fanno inoltre riferimento all'obbligo di vaccino imposto dalla società, con l'ipotesi del licenziamento per coloro che si rifiuteranno.

Tornando ad Apple, a inizio giugno Tim Cook ha sottolineato come, nonostante l'efficacia degli strumenti adottati per collaborare da casa o da remoto sia fuori discussione, tornare a condividere scrivanie e spazi fisici sia importante se non addirittura essenziale.