Apple: si abbassano le previsioni per gli utili

Sebbene inizialmente il lancio del nuovo iPhone SE sembrava essere atteso da molti e si riteneva potesse essere un gran successo per il colosso di Cupertino, la prima risposta del mercato è stata in realtà piuttosto tiepida, motivo per cui Apple si è vista costretta a dimezzare le stime fatte. La situazione non è passata inosservata agli occhi degli investitori e infatti JP Morgan ha deciso di rivedere al ribasso le previsioni sugli utili del gruppo capitanato da Tim Cook.

Apple: spedizioni degli iPhone ribassate a 245 milioni

Non si tratta di un ridimensionamento drastico, sia ben chiaro, ma comunque un calo c’è e si fa notare. Per la precisione, in una nota fornita dall’analista Samik Chatterjee si legge che se in precedenza le spedizioni previste per gli iPhone nel 2022 erano pari a 250 milioni ora sono state ribassate a 245 milioni, mentre per quel che concerne il caso specifico di iPhone SE 2022 si passa da 30 a 24 milioni di unità.

Nonostante tutto, la valutazione fatta da JP Morgan indica che Apple è ancora una realtà molto solida, in grado di offrire prestazioni resilienti nella crescita dei ricavi dei prodotti grazie all’aumento della quota di mercato, su questo non vi è il benché minimo dubbio.

Sono state fatte delle stime pure per quel che concerne i servizi del gruppo: durante il 2022, un coinvolgimento più lento sull’App Store potrebbe andare a limitarne la crescita ad una forbice compresa tra il 15% e il 20%, a causa del rallentamento dei nuovi download, delle entrate locali e di quelle di gioco.