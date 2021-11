Apple: il sideloading è troppo pericoloso

“Il sideloading è il migliore amico dei cybercriminali“. Con queste parole, Craig Federighi (Vice Presidente della divisione Software Engineering di Apple) ha evidenziato la pericolosità della tecnica che permette di installare le app, senza utilizzare lo store ufficiale. Durante il suo intervento al Web Summit 2021 di Lisbona, il dirigente dell'azienda di Cupertino ha fortemente criticato il Digital Markets Act, attualmente in discussione al Parlamento europeo.

Apple contro il sideloading delle app iOS

Il Digital Markets Act (Legge sui mercati digitali) prevede una serie di obblighi e divieti per i cosiddetti “gatekeeper”, ovvero i gestori delle piattaforme online. Se la legge verrà approvata, Apple (e altre Big Tech che detengono una posizione dominante) dovrà consentire la cancellazione delle app preinstallate e soprattutto il download delle app all'esterno dello store ufficiale. Durante il suo intervento, Federighi ha sottolineato che il sideloading è la fonte principale di malware su Android, mentre iOS offre una maggiore sicurezza perché questo meccanismo di installazione non è consentito.

Il dirigente ritiene che il sideloading rappresenti un pericolo anche per i più esperti, dato che i cybercriminali sono ingegnosi e cercano di ingannare gli utenti in ogni modo. Margrethe Vestager, Commissario europeo per la concorrenza, aveva dichiarato che quella della sicurezza è la scusa di Apple per ostacolare la concorrenza.

Su macOS è possibile il sideloading, ma il numero di attacchi malware è comunque limitato. Apple potrebbe utilizzare su iOS una tecnologia simile a Gatekeeper per verificare l'autenticità delle app. Anche negli Stati Uniti è stata presentata una proposta di legge per consentire l'uso di store alternativi.