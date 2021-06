Negli Apple Store statunitensi senza mascherina, da domani

All'interno di gran parte degli Apple Store statunitensi sarà possibile girare tra gli scaffali senza mascherina, a patto di aver già ricevuto il vaccino, ma senza alcun reale controllo e affidandosi in tutto e per tutto alla buonafede e all'onestà dei clienti. Accadrà a partire da domani, martedì 15 giugno, stando a quanto riportato nel fine settimana sulle pagine di Bloomberg. Da Cupertino non sono giunte conferme ufficiali in merito.

Niente mascherine e meno distanziamento negli Apple Store

I dipendenti dei punti vendita (per i quali l'obbligo sarà ancora valido) non potranno chiedere alcun certificato per verificare l'avvenuto completamento del ciclo di somministrazione. Di fatto, chiunque potrà entrare nei negozi indipendentemente dal proprio status. Verrà parzialmente meno anche la necessità di mantenere il distanziamento: nella comunicazione si legge che in questa fase anche il distanziamento fisico è allentato .

Considerando l'efficacia della campagna vaccinale, nelle scorse settimane i vertici della società hanno chiesto ai dipendenti di iniziare a programmare il rientro in ufficio. A farlo una lettera firmata dal CEO Tim Cook, in cui vengono definite tempistiche e modalità: a partire da settembre, tre giorni a settimana alla scrivania al fianco dei colleghi, mentre per i due restanti sarà possibile proseguire con lo smart working.