Apple TV: microfono integrato per Siri e telecomando con speaker

Secondo le ultime indiscrezioni, la prossima Apple TV potrebbe saper ascoltare, e il suo telecomando potrebbe imparare a gridare “sono qui!”….

Il rinnovo del set-top box si è fatto attendere a lungo. Secondo i rumors, il nuovo modello avrebbe un microfono integrato, e il dettaglio conta più di quanto sembri. Oggi, per parlare con Siri, si deve premere il pulsante del telecomando e dettare, altrimenti serve un HomePod collegato. Con il microfono integrato, queste acrobazie sparirebbero.

Il telecomando di Apple TV è sparito? No problem, il nuovo modello potrebbe far suonare un bip per farsi trovare

Da qui nasce un’altra possibilità. Un’Apple TV che ascolta da sola può fare da piccolo centro di comando per la casa smart. Regolare il termostato, chiudere la porta a chiave e altre faccende domestiche potrebbero passare dalla voce, senza dover prima organizzare una spedizione di recupero del telecomando. La tecnologia più avanzata del salotto smetterebbe di dipendere da un oggetto che finisce regolarmente sotto una poltrona.

Il nuovo telecomando avrebbe uno speaker, e il suo compito sarebbe semplice: emettere un suono per farsi trovare. Funzionerebbe sia quando finisce sotto il divano, sia quando un bambino, con quel sorrisetto da piccolo criminale, lo nasconde in un cassetto per puro spirito di ricerca scientifica…

Che Apple abbia impiegato anni per accorgersi di un problema che affligge ogni salotto del pianeta, è un’altra storia. Meglio tardi che mai, comunque.

Il chip A19 potrebbe essere il cuore del dispositivo

Il cervello sarebbe un chip A19, che dovrebbe far girare la nuova Siri dotata di intelligenza artificiale. La data indicata dalle voci per l’inizio delle spedizioni della nuova Apple TV è il 30 ottobre. Con lui dovrebbe arrivare anche il nuovo HomePod Mini.