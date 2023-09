Apple TV+ può cambiare il mondo dello sport

La trasmissione degli eventi sportivi in diretta tramite Apple TV+ rappresenta un’azione strategia per diversificare le entrate del colosso di Cupertino e andare a coinvolgere un pubblico sempre più ampio e l’operazione è stata guidata principalmente da Eddy Cue.

Apple TV+: eventi sportivi in diretta per aumentare le entrate

In una recente intervista con GQ, Cue ha condiviso alcune informazioni sull’arrivo di Apple negli sport dal divo, a partire dalla Major League Soccer. Cue riconosce però che l’azienda della “mela morsicata” deve adattarsi alle regole FIFA e ad altre norme settoriali.

“I giocatori devono essere personaggi. Devono essere celebrità. Anche questo fa parte dello sport”, ha dichiarato Cue. “Non è solo quello che succede nel momento in cui giocano, come si preparano e cosa fanno”.

Il dirigente Apple ritiene altresì che lo sport offra un’enorme opportunità, soprattutto perché l’azienda cerca di diversificare i propri flussi di entrate oltre le vendite di prodotti hardware.

Sempre a tal proposito con la MLS è visto come un punto di partenza per Apple, che si dice stia prendendo in considerazione partnership con altre leghe sportive e addirittura una potenziale acquisizione di ESPN. In questo modo dovrebbe migliorare la MLS e fare da modello per i suoi sforzi futuri nella trasmissione di eventi sportivi live.

Da tenere presente che secondo i dati Nielsen, nel 2022, 94 delle 100 trasmissioni televisive più viste in terra a stelle e strisce erano legate allo sport. La NFL ha fatto da capolista la lista, realizzando 82 di quelle trasmissioni e assicurandosi 19 posti nella top 20.