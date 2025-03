Apple Vision Pro, il concerto dei Metallica è spettacolare

Immaginiamo di essere a un passo da James Hetfield mentre urla a squarciagola insieme a un fan in delirio. O di sbirciare dietro le quinte mentre Lars Ulrich si prepara a salire sul palco. Beh, con il nuovo video concerto di Metallica su Apple Vision Pro si può fare, ed è un’esperienza da brividi!

Metallica sbarca su Apple Vision Pro: un concerto da paura

Apple ha pubblicato un video di 25 minuti che catapulta gli spettatori nel bel mezzo di un concerto dei Metallica a Città del Messico. Tre pezzi da novanta – “Whiplash”, “One” e “Enter Sandman” – alternati a interviste esclusive ai quattro membri della band. Il tutto girato a 180 gradi e con una qualità visiva impressionante. L’esperienza, infatti, supera di gran lunga una semplice registrazione live.

C’è un momento in cui James Hetfield si inginocchia sul bordo del palco e si avvicina a un fan che batte i pugni come un forsennato. I due si mettono a urlare a pochi centimetri l’uno dall’altro, poi Hetfield si alza e se ne va. Ma la telecamera resta lì, a indugiare sulla reazione del fan. Che prima si accascia sulla folla, poi si piega in avanti appoggiandosi al palco e infine nasconde il viso nel gomito, in lacrime. Una scena da pelle d’oca.

Immagini ad altissima definizione e audio spaziale: è quasi come esserci

Certo, di video di concerti ce ne sono a bizzeffe. Ma questo è diverso. La combinazione tra il formato video a 180 gradi di Apple, l’altissima qualità delle riprese e la nitidezza dei display del Vision Pro dà una marcia in più. Sembra quasi di essere lì, dietro a un Hetfield a grandezza naturale che fuma un sigaro mentre va verso il palco.

Questo concerto dei Metallica non è solo un ottimo video immersivo. È un ottimo video di un concerto, punto. E alza l’asticella per tutti i contenuti in arrivo su Apple Vision Pro. Che negli ultimi mesi ci aveva già regalato perle come “The Weeknd: Open Hearts” o il cortometraggio di finzione “Submerged”.