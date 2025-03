Apple Vision Pro sta per arrivare in Italia?

Apple ha da poco rilasciato la seconda beta di visionOS 2.4 per gli sviluppatori. L’aggiornamento è principalmente incentrato sull’attivazione di Apple Intelligence su Apple Vision Pro, ma si fa notare anche per l’aggiunta del supporto all’Italiano, oltre che allo Spagnolo, il che potrebbe essere un segnale del fatto che ben presto il visore del colosso di Cupertino sarà disponibile anche nel nostro paese.

Apple Vision Pro potrebbe presto arrivare in Italia

Similmente a come fatto per l’HomePod, Apple abilita il supporto per una nuova lingua in visionOS solo quando sta per lanciare Apple Vision Pro in più paesi. Alla luce di ciò, è quindi altamente probabile che il visore della “mela morsicata” arriverà presto in Italia e in Spagna. Sebbene ci siano molti altri paesi in cui si parla lo Spagnolo, il codice di visionOS suggerisce che il sistema è stato localizzato per la variante europea della lingua.

Considerando che Apple afferma che iOS 18.4 e visionOS 2.4 saranno rilasciati al pubblico ad aprile, non è difficile immaginare che Apple Vision Pro arriverà in questi paesi più o meno nello stesso periodo.

Ricordiamo che Apple Vision Pro è stato lanciato prima negli Stati Uniti e poi in Cina, Giappone e Singapore. A luglio 2024, poi, la commercializzazione è stata avita in Australia, Canada, Francia, Germania e Regno Unito. Il dispositivo è poi arrivato in Corea del Sud, negli Emirati Arabi Uniti e a Taiwan alla fine dell’anno scorso.

Negli Stati Uniti, il visore di Apple presenta un costo a partire da 3.499 dollari per la versione da 256 GB. Ci sono anche opzioni con 512 GB e 1 TB di spazio di archiviazione.