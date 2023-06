Apple Vision Pro: lenti aggiuntive per chi ha un difetto visivo

Apple Vision Pro, il tanto atteso e chiacchierato visore a cui il colosso di Cupertino ha finalmente tolto i veli in occasione del keynote d’apertura della WWDC 2023 di ieri, purtroppo non permette di utilizzare degli occhiali da vista da parte di coloro che presentano difetti visivi. Il suo design, infatti, impedisce del tutto la cosa. Apple, però, ha una soluzione per coloro che necessitano di lenti da prescrizione.

Apple Vision Pro: inserti ottici personalizzabili

L’azienda della “mela morsicata”, infatti, ha stretto una partnership con Zeiss per offrire inserti ottici che sarà possibile personalizzare in base alla prescrizione oculistica degli occhiali dell’acquirente.

Per cui, chi porta occhiali da vista e vorrà comprare il visore dovrà indicare anche la prescrizione ricevuta dal proprio oculista e non è escluso che possano esserci delle limitazioni per alcune tipologie di ottiche.

Nelle prescrizioni sono solitamente indicati parametri quali sfera (le diottrie da correggere), cilindro (per la correzione dell’astigmatismo) e asse (’obliquità del meridiano) e determinate tipologie di difetto visivo potrebbero non essere supportati dal visore.

Inoltre, per alcuni difetti visivi (e altri tipi di patologie) è del tutto sconsigliato l’uso di Apple Vision Pro. Potrebbe pertanto darsi che sia necessaria una visita medica preventiva per essere certi di poter usare il fantomatico visore senza andare incontro a qualche problema.

Gli inserti visivi si potranno attaccare magneticamente alle lenti di Vision Pro, consentendo una visione precisa e un eye tracking.

In merito al prezzo delle lenti aggiuntive, invece, non è stata ancora fornita alcuna informazione precisa, ma Apple fa presente che tali accessori saranno venduti in via separata e data la natura del prodotto è facile dedurre che ciò farà incrementare di parecchio il già elevato prezzo base del visore: 3.499 dollari.