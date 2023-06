Apple Vision Pro: SDK per creare app "spaziali"

Apple ha annunciato la disponibilità del kit di sviluppo per visionOS che permetterà di realizzare app per Vision Pro. Il visore per la realtà mista, presentato alla WWDC 2023, offre già numerose esperienze “spaziali” con le app dell’azienda di Cupertino, ma è necessario incrementare il loro numero per convincere gli utenti a spendere 3.499 dollari.

SDK per le app di terze parti

Il Software Development Kit (SDK) consentirà agli sviluppatori di realizzare app spatial computing che sfruttano le caratteristiche hardware di Vision Pro e le funzionalità di visionOS. Il kit di sviluppo include gli stessi framework usati per le altre piattaforme Apple, come Xcode, SwiftUI, RealityKit, ARKit e TestFlight.

Utilizzando questi tool è possibile creare nuove tipologie di app che offrono un’esperienza coinvolgente, tra cui finestre in profondità che mostrano contenuti 3D e spazi che permettono di immergersi totalmente in un ambiente. Xcode offre Reality Composer Pro, un nuovo strumento per l’anteprima e la preparazione di modelli, animazioni, immagini e suoni 3D. Il simulatore visionOS offre inoltre la possibilità di interagire con le app e provare layout di ambienti e condizioni di illuminazione diversi.

A partire dal prossimo mese sarà possibile effettuare il porting delle app Unity su Apple Vision Pro e sfruttare tutte le sue potenti funzionalità. SDK, Xcode, Simulator e Reality Composer Pro sono disponibili con l’Apple Developer Program. Gli sviluppatori possono anche accedere a varie risorse: documentazione tecnica, kit di progettazione e linee guida per l’interfaccia utente di visionOS.

Gli sviluppatori potranno testare le loro app su Vision Pro e richiedere assistenza agli ingegneri Apple nei “developer labs” che verranno aperti a luglio in sei città: Cupertino, Londra, Monaco di Baviera, Shanghai, Singapore e Tokyo. Susan Prescott, Vice President of Worldwide Developer Relations di Apple, ha dichiarato: