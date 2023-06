Apple: un futuro visore con iPhone come display

Apple ha da poco tolto i veli al suo tanto chiacchierato Vision Pro, ma a quanto pare ha già in cantiere ulteriori progetti al riguardo, andando oltre l’idea di una variante più economica del dispositivo. Stando infatti a un nuovo brevetto depositato presso l’U.S. Patent and Trademark Office che è da poco emerso, l’azienda di Cupertino starebbe pensando ad un ulteriore futuro visore, ma in grado di utilizzare il display di uno smartphone, ingrandito mediante apposite lenti, per la visualizzazione dei contenuti.

Apple: iPhone come display per un visore

Andando più nello specifico, il gruppo della “mela morsicata” descrive nel suo brevetto un head-mounted display (HMD), vale a dire un display posizionato sulla testa di un utente tramite un visore appositamente realizzato. Il display, in questo caso, sarebbe quello di un iPhone.

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, la descrizione esatta presente nel brevetto.

Il dispositivo accessorio include una presa #802 progettata per ricevere un dispositivo elettronico #850. Il dispositivo accessorio #800 include inoltre una banda #803 che può avvolgere la testa di un utente per fissare il visore e il dispositivo elettronico all’utente.

Da notare che una soluzione per certi versi simile era già stata adottata da Samsung, a partire dal 2014, con il Gear VR, il visore realizzato in collaborazione con Oculus il cui sviluppo è stato però definitivamente abbandonato nel 2020.

È tuttavia bene precisare che, come spesso accade in queste circostanze, il fatto che sia stato depositato il suddetto brevetto non da la certezza assoluta in merito al fatto che in futuro Apple lancerà sul mercato il dispositivo descritto, ma è comunque la dimostrazione del fatto che i suoi ingegneri sono costantemente al lavoro per cercare di proporre soluzioni sempre nuove e quanto più performanti possibili.