 Hub USB-C 7-in-1: quello premiato Baseus in SCONTO su Amazon
Hub USB-C 7-in-1: quello premiato Baseus in SCONTO su Amazon

Tante porte e un design premiato: lo hub USB-C 7-in-1 di Baseus è in sconto su Amazon, approfittane e non potrai più farne a meno.
Hub USB-C 7-in-1: quello premiato Baseus in SCONTO su Amazon
Tante porte e un design premiato: lo hub USB-C 7-in-1 di Baseus è in sconto su Amazon, approfittane e non potrai più farne a meno.

Perfetto da tenere sulla scrivania e da portare all’occorrenza ovunque, lo hub USB-C 7-in-1 di Baseus è in offerta su Amazon. Si tratta di un prodotto selezionato dall’e-commerce per la sua qualità e affidabilità. Per approfittarne devi solo attivare il coupon dedicato. Di fatto, moltiplica le porte a disposizione su dispositivi come computer desktop e laptop, ampliandone le capacità e permettendo ad esempio di collegare più unità esterne.

L’offerta di Amazon sullo hub USB-C 7-in-1 di Baseus

Quali sono le porte in dotazione? Ci sono tre USB-A 3.0 a 5 Gbps per il trasferimento rapido dei dati da pendrive o hard disk, una Power Delivery con supporto ad alimentazione e ricarica fino a 100 W in modalità pass-through, una HDMI per segnale video 40K a 60 Hz, uno slot per microSD e uno per SD. È una periferica di tipo plug and play, compatibile con tutti i sistemi operativi in circolazione: Windows, macOS,  Linux, Android, iOS, iPadOS e così via. Ha vinto un Red Dot Design Award per il suo stile. Scopri di più nella scheda sull’e-commerce.

Attiva il coupon che trovi su Amazon per sbloccare lo sconto e acquistare lo hub USB-C 7-in-1 di Baseus al prezzo finale di soli 16,98 euro. Con oltre 4.500 recensioni pubblicate sull’e-commerce ha ricevuto un voto medio pari a 4,5 stelle su 5.

Baseus Hub USB C 7 in 1 Adattatore con HDMI 4K@60Hz, PD 100W, 3 USB-A 3.0 5Gbps, Lettore Schede SD/TF, Docking Station per Computer Portatili per MacBook/Surface Pro/iPad/Steam Deck/Rog Ally/Samsung

I clienti che lo hanno messo alla prova ne apprezzano soprattutto la qualità costruttiva, l’affidabilità, le prestazioni fornite e il design. Se decidi di ordinarlo adesso, entro domani arriverà a casa tua. Per chi ha un abbonamento Prime c’è anche la consegna gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 11 ago 2025

Davide Tommasi
Pubblicato il
11 ago 2025
