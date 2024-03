Apple Watch SE 2 torna in SCONTO su Amazon: risparmi il 10%

Apple Watch SE 2 è la soluzione perfetta per chi è alla ricerca di uno smartwatch Apple senza spendere troppo e che abbia magari un aspetto sportivo con un cinturino indicato allo scopo. Proprio questo modello ti segnaliamo oggi in sconto su Amazon dove puoi acquistarlo a soli 259 euro invece di 289.

Cosa puoi fare con Apple Watch SE 2

Apple Watch SE 2 offre tutte le funzionalità essenziali per motivarti a rimanere in forma, restare connesso, monitorare la tua salute e chiamare aiuto in caso di emergenza.

Compatibile con tutti i dispositivi e servizi Apple, l’Apple Watch SE si integra perfettamente con il tuo ecosistema Apple. Puoi sbloccare il tuo Mac, trovare facilmente i tuoi dispositivi e pagare con Apple Pay.

Con una resistenza all’acqua fino a 50 metri, puoi portare il tuo Apple Watch SE ovunque, senza preoccuparti dei danni causati dall’acqua, così da sfruttare anche i programmi di allenamento basati su nuoto e simili. L’app dedicata offre infatti un’ampia gamma di sport da monitorare, con parametri avanzati per migliorare le tue prestazioni. Inoltre, con Apple Fitness+, hai accesso a programmi di allenamento guidati per migliorare la tua forma fisica.

Le funzioni di salute e sicurezza sono di prim’ordine, con la possibilità di chiamare aiuto in caso di caduta o emergenza. Potrai infine monitorare il tuo battito cardiaco e ricevere notifiche in caso di irregolarità.

Apple Watch SE 2 è uno smartwatch completo di tutto: acquistalo adesso con il cinturino sportivo a soli 259 euro.