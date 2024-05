iPhone 15 Pro al PREZZO MINIMO STORICO: -310 euro

Così come già segnalato per il modello base iPhone 15 (-23%) e per il top di gamma iPhone 15 Pro Max (-16%), anche iPhone 15 Pro è protagonista di uno sconto su Amazon che in questo momento lo porta al suo prezzo minimo storico dal lancio. È l’occasione giusta per allungare le mani sul melafonino di ultima generazione, lanciato da Apple solo pochi mesi fa.

Amazon ha tagliato il prezzo di iPhone 15 Pro

Ideale per chi preferisce gli smartphone dalle dimensioni compatte, grazie al suo display Super Retina XDR da 6,1 pollici con Dynamic Island, integra il chip A17 Pro realizzato internamente per una potenza di calcolo senza compromessi. La componente è dotata di CPU 6-core, GPU 6-core e Neural Engine 16-core per le operazioni di intelligenza artificiale. Sul retro c’è una tripla fotocamera con sensore principale da 48 megapixel. Non mancano poi la connettività 5G e Wi-Fi 6E e la certificazione IP68 che lo rende waterproof. Tutti gli altri dettagli a proposito delle specifiche tecniche e delle caratteristiche integrate sono raccolti nella pagina dedicata.

iPhone 15 Pro garantisce il pieno supporto alle funzionalità più recenti del sistema operativo iOS e l’accesso agli aggiornamenti che Apple distribuirà nei prossimi anni. Oggi lo puoi acquistare al prezzo minimo storico di 929 euro (invece di 1.239 euro come da listino), con un risparmio di 230 euro (-25%), scegliendo tra le colorazioni Titanio blu, Titanio naturale e Titanio nero (in questo momento la variante Titanio bianco risulta esaurita) quella che preferisci.

È venduto e spedito da Amazon con al consegna gratuita assicurata entro domani. Il consiglio per gli interessati è di effettuare l’ordine senza perdere tempo per evitare un possibile sold out. La media voto assegnata dalle recensioni pubblicate sull’e-commerce è 4,7/5 stelle.