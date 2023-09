Apple Watch Series 8 GPS + Cellular in SUPER SCONTO su Amazon (-20%)

Apple Watch Series 8 GPS + Cellular è in super offerta su Amazon, con uno sconto incredibile del 20%. Acquistalo ora a soli 689 euro, anziché 859: ma ti suggeriamo di sbrigarti perché le scorte stanno andando in esaurimento.

Apple Watch Series 8 GPS + Cellular: il meglio in sconto

Apple Watch Series 8 GPS + Cellular include la connettività cellulare integrata. Questo significa che puoi rimanere in contatto con chi vuoi, ricevere chiamate, messaggi e notifiche direttamente dal tuo polso, anche quando non hai il tuo iPhone con te. È la libertà definitiva per chi è sempre in movimento.

Ascolta la tua musica preferita, podcast e audiolibri direttamente dall’Apple Watch Series 8. Grazie alla memoria interna, puoi sincronizzare brani e playlist per goderti l’intrattenimento in qualsiasi momento, ovunque tu sia. Non hai bisogno di un telefono per avere accesso alla tua musica preferita.

Apple Watch Series 8 è dotato di un sensore di temperatura e di un’app all’avanguardia che misura l’ossigeno nel sangue. Questo smartwatch è in grado di tenere sotto controllo la tua frequenza cardiaca e di avvisarti in caso di battito troppo alto, troppo basso o irregolare. È come avere un personal trainer e un medico al tuo polso.

La tua sicurezza è una priorità. L’Apple Watch Series 8 dispone di funzioni avanzate, tra cui il “Rilevamento cadute“, l’SOS per le emergenze e il “Rilevamento incidenti”. Queste funzioni possono essere fondamentali in situazioni di emergenza.

L’app Allenamento è stata migliorata con parametri ancora più evoluti e nuovi modi per fare sport. La nuova app Bussola offre funzioni di waypoint e “Torna sui tuoi passi”, ideali per gli amanti dell’avventura.

Apple Watch Series 8 ti aiuta a rimanere attivo e a raggiungere i tuoi obiettivi di fitness. Puoi monitorare facilmente quanto ti muovi ogni giorno e controllare i tuoi progressi nell’app Fitness su iPhone.

Apple Watch Series 8 presenta il cristallo anteriore più robusto mai realizzato per un Apple Watch. È resistente alla polvere di grado IP6X e offre un design a prova di nuotate. È ideale per affrontare qualsiasi sport e attività, senza preoccupazioni.

