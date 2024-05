Compra il mouse Logitech G203 su Amazon: costa meno di 30€!

Vuoi migliorare le tue performance sul tuo gioco competitivo preferito su PC con un mouse da gaming di alta qualità? Essenziale ed economico, ma perfetto per prestazioni al top, Logitech G203 LIGHTSYNC è il modello che stai cercando, ora disponibile su Amazon a un prezzo speciale durante la Gaming Week. Acquistandolo ora lo pagherai poco meno di 30 euro, ma affrettati: la promozione non durerà ancora a lungo!

Logitech G203 LIGHTSYNC: mouse da gaming economico ma TOP

Con il suo tracciamento a 8.000 DPI, il mouse Logitech G203 LIGHTSYNC è l’ideale per gettarsi nel mezzo dell’azione ottenendo risposte precise a tutti i movimenti. Tramite l’applicazione Logitech G Hub è possibile quindi impostare i vari livelli di sensibilità, e non solo: l’app consente anche di modificare gli effetti LIGHTSYNC RGB scegliendo tra ben 16,8 milioni di colori!

Con il suo design classico e layout a 6 pulsanti, il mouse si rivela estremamente confortevole e intuitivo da utilizzare. Il tensionamento meccanico dei pulsanti con molla in metallo garantisce quindi affidabilità e maneggevolezza, rivelandosi resistente sul lungo termine. Insomma, si tratta di un’ottima periferica a un prezzo eccezionale per ciò che offre.

Il cartellino da pagare scende quindi da 40,99 euro a 27,99 euro, con pagamento effettuabile anche in 3 rate senza interessi con Amazon e consegna gratuita a pochi giorni dall’acquisto. Inoltre, via mail riceverai anche un buono sconto del 33% su PC Game Pass per provare il servizio di giochi firmato Xbox con centinaia di titoli, competitivi e non, con cui testare il mouse stesso.