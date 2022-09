AppleCare+: le riparazioni diventano illimitate

Con la presentazione degli iPhone 14 avvenuta ieri durante l’evento dedicato, Apple ha pure provveduto ad aggiornare AppleCare+, la garanzia aggiuntiva per i prodotti dell’azienda, andando a offrire un maggior grado di protezione agli utenti, in quanto adesso prevede riparazioni per danni accidentali illimitate, aggirando quindi il limite di due interventi precedentemente fissato.

AppleCare+: riparazioni illimitate per danni accidentali

La modifica dei termini di AppleCare+ coinvolge, pure in Italia, tutti i prodotti che possono essere salvaguardati mediante questa copertura aggiuntiva, vale a dire iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e AirPods.

Nel caso specifico dei nuovi smartphone Apple, i prezzi di AppleCare+ sono i seguenti.

iPhone 14: 8,99 euro/mese per un anno oppure 179 euro una tantum per due anni

8,99 euro/mese per un anno oppure 179 euro una tantum per due anni Phone 14 Plus: 10,99 euro/mese per un anno oppure 219 euro una tantum per due anni

10,99 euro/mese per un anno oppure 219 euro una tantum per due anni iPhone 14 Pro e Pro Max: 12,49 euro/mese per un anno oppure 249 euro una tantum per due anni

I vantaggi offerti da AppleCare+ sono però anche altri, come la sostituzione Express, che prevede la spedizione di un iPhone sostitutivo, e l’accesso prioritario ad un canale di supporto attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Da tenere presente che AppleCare+ è un servizio di garanzia fornito direttamente dal gruppo di Cupertino che va a sommarsi alla garanzia obbligatoria di due anni previsti dalla legge italiana. Si può sottoscrivere solo nei primi mesi di utilizzo di un nuovo dispositivo oppure direttamente all’atto dell’acquisto. Diversamente dalla garanzia nazionale, la quale prevede supporto solo in caso di problemi hardware dipendenti dall’azienda produttrice, AppleCare+ permette agli utenti di ottenere riparazioni per i danni causati accidentalmente a un prezzo ridotto.