Aqara Camera Hub G3: PREZZO SUPER per il BLACK FRIDAY!

Sappiamo quanto è importante al giorno d’oggi la sicurezza domestica. Tenere sotto controllo la nostra abitazione quando siamo lontani. Oggi vogliamo infatti focalizzarci su una videocamera di sorveglianza, la Aqara Camera Hub G3.

Chiamarla però “videocamera di sorveglianza” sarebbe decisamente riduttivo, infatti questo prodotto è in grado di fare una moltitudine di cose contemporaneamente. Tutte funzioni estremamente comode che scopriremo nel paragrafo successivo. Per adesso vi basti sapere che, in occasione del Black Friday, questo prodotto subirà un calo di prezzo consistente, passando da 109,99€ a soli 76,99€ approfittando di uno sconto del 30%. Cosa aspettate? Approfittate di questo super prezzo per portarvi a casa un tuttofare imperdibile.

Caratteristiche tecniche principali | Aqara Camera Hub G3

La Aqara Camera Hub G3 è una soluzione che avevamo definito a dir poco versatile per la propria abitazione. Infatti, è compatibile con HomeKit, Alexa e Google Home, facilitando l’integrazione in vari ecosistemi. Dotata di un processore avanzato con NPU (Neural Processing Unit), questa telecamera supporta il riconoscimento avanzato AI direttamente a livello locale: può identificare volti, gesti e persino animali, utilizzabili per inviare notifiche intelligenti o attivare automazioni personalizzate. La qualità video in 2K offre una risoluzione ottima, assicurando una visualizzazione nitida delle immagini, mentre la porta USB Type-C di cui è dotata, oltre a garantire una connessione a bassa latenza, permette il supporto del protocollo UVC (USB Video Class) per il video output, ideale per una visualizzazione fluida e reattiva su vari dispositivi.

Molto più di una telecamera di sorveglianza | Aqara Camera Hub G3

Oltre a fungere da videocamera di sorveglianza, la Aqara Camera Hub G3 si distingue come un hub domestico integrato grazie al supporto Zigbee 3.0, permettendo di controllare fino a 128 dispositivi Aqara, dai sensori ai sistemi di automazione domestica. Include inoltre un controllo a infrarossi locale, consentendo di gestire facilmente dispositivi IR tradizionali, come TV e condizionatori, per un controllo centralizzato senza necessità di app o telecomandi aggiuntivi. La lente grandangolare da 110 gradi, combinata con funzionalità di pan e tilt motorizzate, offre una copertura visiva completa a 360°, permettendo di monitorare ogni angolo dell’ambiente. Infine, come ciliegina sulla torta, la compatibilità dual-band con reti Wi-Fi 2.4 e 5 GHz assicura una connessione stabile e flessibile, eliminando problemi di compatibilità con i router moderni e garantendo prestazioni di rete ottimali.

Approfitta dell’offerta!

Un prodotto veramente all’avanguardia, che coniuga perfettamente funzioni prettamente da “telecamera da sorveglianza” con funzioni smart che aggiungono alla vostra casa un tocco tecnologico e comodo. Un potpourri di tecnologia ben mescolata e, soprattutto, ben riuscita. Un prodotto che sicuramente vogliamo consigliarvi, a maggior ragione in questo periodo di sconti. In occasione del Black Friday, infatti, Aqara ha deciso di scontare la Camera Hub G3 del 30%, portando il prezzo così a soli 76,99€ anziché 109,99€. Cosa aspetti? Acquista subito questo concentrato di tecnologia.