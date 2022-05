Arlo Go 2: sicurezza e versatilità in WiFi e 4G

Il catalogo Arlo di soluzioni smart per la sorveglianza dell’abitazione e delle proprietà accoglie oggi una new entry: si tratta di Arlo Go 2. La nuova videocamera farà presto il suo debutto ufficiale sul mercato italiano. Tra i punti di forza citiamo la versatilità che ha già caratterizzato il modello precedente.

Videosorveglianza smart: ecco Arlo Go 2

Si tratta di un prodotto realizzato appositamente per gli ambienti esterni, in grado di resistere a qualsiasi condizione meteo (non teme pioggia né temperature estreme) e capace di trasmettere immagini in tempo reale sia attraverso reti WiFi sia mediante i network mobile 4G. L’installazione è 100% wireless, grazie alla presenza di una batteria interna che assicura un’autonomia elevata. Lo si può posizionare persino su un albero, come mostra l’immagine qui sotto.

In dotazione un sensore 1080p in grado di eseguire lo streaming in diretta di quanto osservato, direttamente sullo smartphone, di giorno e di notte. C’è anche una tecnologia che rileva i movimenti in tempo reale distinguendo tra persone, animali e veicoli, così da inviare una notifica solo quando necessario. A completare il quadro un allarme integrato per scoraggiare eventuali malintenzionati, un faretto per l’illuminazione dell’area e il sistema audio bidirezionale per comunicare a voce da remoto.

Il lancio ufficiale di Arlo Go 2 è previsto per l’inizio di luglio, al prezzo di 299,99 euro e in esclusiva presso i rivenditori autorizzati. Sullo store ufficiale Amazon del marchio è possibile trovare l’intero catalogo che include la generazione precedente del dispositivo.

