Arlo videocitofono senza fili: prezzo BOMBA su Amazon

Hai mai desiderato una maggiore tranquillità quando sei a casa o lontano da casa? L’Arlo videocitofono senza fili per esterni è la risposta ai tuoi desideri. E oggi è ancora più conveniente, con uno sconto del 42% su Amazon. Ecco perché dovresti cogliere questa opportunità e migliorare la sicurezza della tua casa. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 94,96 euro.

Arlo videocitofono senza fili: le scorte a disposizione sono limitate

Una delle caratteristiche più sorprendenti di questo videocitofono è la sua alimentazione flessibile. Puoi installarlo rapidamente e facilmente grazie alla batteria ricaricabile inclusa, il che significa che non devi preoccuparti di cavi elettrici o complicati lavori di installazione. Ma se preferisci la tranquillità di una fonte di alimentazione continua, puoi semplicemente collegarlo alla rete elettrica. In questo caso, è consigliabile farlo installare da un tecnico esperto per garantire un funzionamento ottimale.

Un altro punto forte è l’ampio angolo di visualizzazione singolo quadrato e il rapporto di aspetto 1:1. Questo ti consente di vedere chi è alla tua porta con dettagli nitidi, sia che si tratti di un volto amico che ti sta visitando o di un pacchetto appena consegnato sul tuo ingresso. Nessun dettaglio sfugge all’occhio attento dell’Arlo Videocitofono.

La qualità dell’immagine è sorprendente, con video HD 1080p con HDR che cattura ogni dettaglio, giorno e notte. La visione notturna garantisce che non perderai nulla anche quando cala il buio.

Se desideri una protezione aggiuntiva, l’abbonamento Arlo Secure (venduto separatamente) è la soluzione ideale. Esegui il backup dei tuoi video in modo sicuro sul cloud e sfrutta funzionalità avanzate come la rilevazione di persone, auto, animali domestici e pacchi. Puoi anche focalizzare l’attenzione sulle zone di attività specifiche. Inoltre, l’abbonamento offre l’assicurazione contro il furto della fotocamera, che ti offre una tranquillità extra. E puoi iniziare con una prova gratuita di 90 giorni per vedere quanto sia efficace.

Ma anche senza abbonamento, le videocamere Arlo offrono una vasta gamma di funzionalità. Puoi fare lo streaming live, ricevere avvisi di movimento e persino comunicare bidirezionalmente direttamente dal tuo cellulare. E con una stazione base, hai anche la possibilità di archiviare i video localmente.

Infine, il sensore di movimento ti avvisa istantaneamente quando il videocitofono Arlo rileva una presenza. Puoi quindi controllare lo streaming in tempo reale e identificare chi è lì prima ancora che il campanello suoni.

In conclusione, l’Arlo Videocitofono Senza Fili Per Esterni è una scelta eccellente per migliorare la sicurezza della tua casa. Grazie alla sua alimentazione flessibile, alla qualità dell’immagine straordinaria e alle opzioni avanzate di abbonamento, puoi personalizzare la tua esperienza di sicurezza in base alle tue esigenze. E con uno sconto del 42% su Amazon, non c’è mai stato un momento migliore per proteggere la tua casa e la tua famiglia. Non lasciare scappare questa opportunità e acquistalo subito al prezzo stracciato di soli 94,96 euro. Mi raccomando, non perdere altro tempo, le scorte a disposizione stanno andando a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.