 Prova gratis la VPN di Surfshark: 4.500 server per 7 giorni a 0 euro
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Prova gratis la VPN di Surfshark: 4.500 server per 7 giorni a 0 euro

Surfshark ti offre la possibilità di provare gratis la sua VPN globale: collegati senza limitazioni a migliaia di server, senza spese.
Prova gratis la VPN di Surfshark: 4.500 server per 7 giorni a 0 euro
Sicurezza VPN
Surfshark ti offre la possibilità di provare gratis la sua VPN globale: collegati senza limitazioni a migliaia di server, senza spese.

Segnaliamo molto volentieri la possibilità di provare gratis per 7 giorni la VPN di Surfshark. Non ci sono limitazioni per quanto riguarda l’accesso alle funzionalità incluse e lo stesso vale per la velocità di navigazione. Quale migliore occasione per approfittare dei vantaggi di un’attività online completamente anonima e protetta?

Prova gratis la VPN di Surfshark

Surfshark ti regala una settimana di VPN gratis

Ti permette di collegarti a più di 4.500 server distribuiti in 100 paesi nel mondo, scegliendo la location che desideri e ottenendo così un indirizzo IP geolocalizzato dove vuoi, nascondendo quello reale del tuo provider ed evitando ogni forma di tracciamento. La tutela della privacy è garantita. Inoltre, la connessione è criptata e l’utilizzo è consentito su 3 dispositivi in contemporanea a tua scelta: smartphone, tablet, computer, c’è un’applicazione per tutto. Scopri di più sulla pagina dedicata all’iniziativa.

Inizia la prova gratuita della VPN di Surfshark

Quella proposta da Surfshark non è solo una Virtual Private Network che rispetta una rigorosa politica no-log, ma una vera e propria soluzione all-in-one per la cybersecurity. Include ad esempio il Kill Switch che interrompe immediatamente e automaticamente la connessione se per un qualsiasi problema dovesse cadere il collegamento con un server per evitare fughe di dati, il blocco degli annunci pubblicitari e dei malware, la modalità furtiva e molto altro ancora.

Prova gratis la VPN di Surfshark

Non ti resta che iniziare il periodo di prova gratis, seguendo le istruzioni riportate sul sito ufficiale. Scopri se hai diritto a 7 giorni a 0 euro, puoi annullare la sottoscrizione in qualsiasi momento oppure passare a uno dei piani premium scegliendo tra Starter, One e One+, in base alle tue esigenze (sempre con una garanzia di rimborso per i primi 30 giorni). In quest’ultimo c’è anche lo strumento Incogni che aiuta a riprendere il controllo dei propri dati personali, eliminando quelli già diffusi online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 28 apr 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
28 apr 2026
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