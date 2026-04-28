Prova gratis la VPN di Surfshark: 4.500 server per 7 giorni a 0 euro

Segnaliamo molto volentieri la possibilità di provare gratis per 7 giorni la VPN di Surfshark. Non ci sono limitazioni per quanto riguarda l’accesso alle funzionalità incluse e lo stesso vale per la velocità di navigazione. Quale migliore occasione per approfittare dei vantaggi di un’attività online completamente anonima e protetta?

Surfshark ti regala una settimana di VPN gratis

Ti permette di collegarti a più di 4.500 server distribuiti in 100 paesi nel mondo, scegliendo la location che desideri e ottenendo così un indirizzo IP geolocalizzato dove vuoi, nascondendo quello reale del tuo provider ed evitando ogni forma di tracciamento. La tutela della privacy è garantita. Inoltre, la connessione è criptata e l’utilizzo è consentito su 3 dispositivi in contemporanea a tua scelta: smartphone, tablet, computer, c’è un’applicazione per tutto. Scopri di più sulla pagina dedicata all’iniziativa.

Quella proposta da Surfshark non è solo una Virtual Private Network che rispetta una rigorosa politica no-log, ma una vera e propria soluzione all-in-one per la cybersecurity. Include ad esempio il Kill Switch che interrompe immediatamente e automaticamente la connessione se per un qualsiasi problema dovesse cadere il collegamento con un server per evitare fughe di dati, il blocco degli annunci pubblicitari e dei malware, la modalità furtiva e molto altro ancora.

Non ti resta che iniziare il periodo di prova gratis, seguendo le istruzioni riportate sul sito ufficiale. Scopri se hai diritto a 7 giorni a 0 euro, puoi annullare la sottoscrizione in qualsiasi momento oppure passare a uno dei piani premium scegliendo tra Starter, One e One+, in base alle tue esigenze (sempre con una garanzia di rimborso per i primi 30 giorni). In quest’ultimo c’è anche lo strumento Incogni che aiuta a riprendere il controllo dei propri dati personali, eliminando quelli già diffusi online.