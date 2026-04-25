 ExpressVPN, nuova offerta a tempo limitato: sconti fino al 79%
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ExpressVPN, nuova offerta a tempo limitato: sconti fino al 79%

L'iniziativa termina il 5 maggio e prevede prezzi a partire da 2,39 euro al mese per i piani VPN della durata di due anni.
ExpressVPN, nuova offerta a tempo limitato: sconti fino al 79%
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L'iniziativa termina il 5 maggio e prevede prezzi a partire da 2,39 euro al mese per i piani VPN della durata di due anni.

Gli utenti che stanno valutando in questi giorni la sottoscrizione di una VPN possono prendere in considerazione l’ultima offerta di ExpressVPN, grazie alla quale è possibile risparmiare fino al 79%. La nuova iniziativa termina il 5 maggio e coinvolge i piani della durata di due anni.

ExpressVPN è uno dei principali fornitori VPN a livello internazionale. Tra i suoi principali punti di forza si annovera il protocollo proprietario Lightway, tramite il quale gli utenti beneficiano di una connessione VPN ultrarapida e sicura, due degli elementi più importanti per un servizio di rete privata virtuale premium.

Pagina offerta ExpressVPN

expressvpn offerta sconto 79 per cento

I nuovi prezzi scontati

Il piano Base di ExpressVPN, quello più economico, è quello che gode della scontistica massima: 79% di sconto e 2,39 euro al mese per i primi due anni, a cui si sommano 4 mesi extra di servizio in regalo. Al termine del periodo promozionale si rinnova in automatico a 79,95 euro all’anno, salvo disdetta.

Scegliendo il piano Base si possono proteggere fino a dieci dispositivi in contemporanea e ottenere la cosiddetta Protezione Lite, ossia il blocco degli annunci e dei siti web dannosi. Per una maggiore sicurezza online è disponibile il piano Avanzato al prezzo scontato di 3,19 euro al mese, utilizzabile su dodici dispositivi in contemporanea e con la Protezione avanzata attiva (blocco di pubblicità, siti dannosi, tracker e altri elementi indesiderati).

Il piano VPN più completo è il Pro, al momento disponibile in offerta a 5,19 euro al mese per i primi due anni, per un totale di 145,38 euro per i primi 28 mesi (4 mesi extra sono in regalo, ndr). L’account Pro offre privacy e sicurezza online su 14 dispositivi in contemporanea, un IP dedicato, più la funzionalità proprietaria Protezione avanzata, che mette al riparo da pubblicità, tracker, siti danni e ulteriori elementi del web tra virgolette indesiderati.

Pagina offerta ExpressVPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 25 apr 2026

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Federico Pisanu
Pubblicato il
25 apr 2026
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