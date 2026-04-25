ExpressVPN, nuova offerta a tempo limitato: sconti fino al 79%

Gli utenti che stanno valutando in questi giorni la sottoscrizione di una VPN possono prendere in considerazione l’ultima offerta di ExpressVPN, grazie alla quale è possibile risparmiare fino al 79%. La nuova iniziativa termina il 5 maggio e coinvolge i piani della durata di due anni.

ExpressVPN è uno dei principali fornitori VPN a livello internazionale. Tra i suoi principali punti di forza si annovera il protocollo proprietario Lightway, tramite il quale gli utenti beneficiano di una connessione VPN ultrarapida e sicura, due degli elementi più importanti per un servizio di rete privata virtuale premium.

I nuovi prezzi scontati

Il piano Base di ExpressVPN, quello più economico, è quello che gode della scontistica massima: 79% di sconto e 2,39 euro al mese per i primi due anni, a cui si sommano 4 mesi extra di servizio in regalo. Al termine del periodo promozionale si rinnova in automatico a 79,95 euro all’anno, salvo disdetta.

Scegliendo il piano Base si possono proteggere fino a dieci dispositivi in contemporanea e ottenere la cosiddetta Protezione Lite, ossia il blocco degli annunci e dei siti web dannosi. Per una maggiore sicurezza online è disponibile il piano Avanzato al prezzo scontato di 3,19 euro al mese, utilizzabile su dodici dispositivi in contemporanea e con la Protezione avanzata attiva (blocco di pubblicità, siti dannosi, tracker e altri elementi indesiderati).

Il piano VPN più completo è il Pro, al momento disponibile in offerta a 5,19 euro al mese per i primi due anni, per un totale di 145,38 euro per i primi 28 mesi (4 mesi extra sono in regalo, ndr). L’account Pro offre privacy e sicurezza online su 14 dispositivi in contemporanea, un IP dedicato, più la funzionalità proprietaria Protezione avanzata, che mette al riparo da pubblicità, tracker, siti danni e ulteriori elementi del web tra virgolette indesiderati.