Protezione e privay sul web in un solo strumento: TotalAV è in super offerta

Chi è alla ricerca di una soluzione completa per la sicurezza digitale può puntare su TotalAV, un software che integra più servizi in un’unica piattaforma. Al momento è disponibile una promozione che sconta il prezzo dell’80% abbassandolo a 1,59 euro al mese, pari a 19 euro per un anno.

L’abbonamento include anche una finestra di 30 giorni di garanzia di rimborso che partono da quando si è perfezionato l’acquisto. Un’opportunità interessante per testare il servizio senza alcuna spesa. Ma vediamo nel dettaglio le caratteristiche di TotalAV.

Tutte le funzionalità incluse nel pacchetto di TotalAV

Il software mette a disposizione diverse tecnologie per la protezione dei dispositivi e per ottenere una navigazione sul web davvero privata. L’antivirus è il primo livello di difesa: individua e blocca malware, virus e altre minacce, sia su computer che su dispositivi mobili.

Accanto a questo, è presente una VPN che protegge la connessione e nasconde le attività online. Questo strumento si rivela particolarmente utile quando si utilizzano reti Wi-Fi pubbliche, dal momento che abbassa i rischi legati alla sicurezza di dati sensibili come password e informazioni personali. Inoltre, grazie a una rete di server distribuiti in vari Paesi, consente di accedere a contenuti soggetti a limitazioni geografiche.

A completare il pacchetto c’è anche un sistema di blocco della pubblicità, che elimina automaticamente banner e contenuti invasivi durante la navigazione.

L’offerta attuale permette quindi di accedere a queste tre funzionalità in un’unica soluzione a un prezzo ridotto, con uno sconto significativo rispetto al costo originario. Per approfittarne basta andare sul sito di TotalAV.