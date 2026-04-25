 Protezione e privay sul web in un solo strumento: TotalAV è in super offerta
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Protezione e privay sul web in un solo strumento: TotalAV è in super offerta

Con TotalAV puoi ottenere in un solo strumento antivirus, VPN e adblock: una protezione totale contro le minacce del web. Ora è in sconto.
Protezione e privay sul web in un solo strumento: TotalAV è in super offerta
Sicurezza Antivirus VPN
Con TotalAV puoi ottenere in un solo strumento antivirus, VPN e adblock: una protezione totale contro le minacce del web. Ora è in sconto.

Chi è alla ricerca di una soluzione completa per la sicurezza digitale può puntare su TotalAV, un software che integra più servizi in un’unica piattaforma. Al momento è disponibile una promozione che sconta il prezzo dell’80% abbassandolo a 1,59 euro al mese, pari a 19 euro per un anno.

L’abbonamento include anche una finestra di 30 giorni di garanzia di rimborso che partono da quando si è perfezionato l’acquisto. Un’opportunità interessante per testare il servizio senza alcuna spesa. Ma vediamo nel dettaglio le caratteristiche di TotalAV.

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Tutte le funzionalità incluse nel pacchetto di TotalAV

Il software mette a disposizione diverse tecnologie per la protezione dei dispositivi e per ottenere una navigazione sul web davvero privata. L’antivirus è il primo livello di difesa: individua e blocca malware, virus e altre minacce, sia su computer che su dispositivi mobili.

Accanto a questo, è presente una VPN che protegge la connessione e nasconde le attività online. Questo strumento si rivela particolarmente utile quando si utilizzano reti Wi-Fi pubbliche, dal momento che abbassa i rischi legati alla sicurezza di dati sensibili come password e informazioni personali. Inoltre, grazie a una rete di server distribuiti in vari Paesi, consente di accedere a contenuti soggetti a limitazioni geografiche.

A completare il pacchetto c’è anche un sistema di blocco della pubblicità, che elimina automaticamente banner e contenuti invasivi durante la navigazione.

L’offerta attuale permette quindi di accedere a queste tre funzionalità in un’unica soluzione a un prezzo ridotto, con uno sconto significativo rispetto al costo originario. Per approfittarne basta andare sul sito di TotalAV.

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Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 25 apr 2026

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