VPN sicura, veloce e illimitata al miglior prezzo del web: ecco l'offerta da scegliere

È il momento giusto per attivare una nuova VPN, assicurandosi la possibilità di navigare in sicurezza e senza limitazioni su base geografica con una spesa ridotta al minimo ma senza compromessi sulla qualità. Con la nuova promozione di Surfshark è ora possibile accedere a una VPN illimitata e ricca di funzionalità che viene proposta con un prezzo ridotto fino a 1,78 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo della rete VPN. Per accedere alla promozione basta visitare il sito ufficiale di Surfshark, accessibile tramite il box qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo.

L’offerta di Surfshark è quella giusta

Con Surfshark è possibile accedere a una VPN completa, sicura e senza punti deboli. Tra le caratteristiche del servizio troviamo la possibilità di criptare il traffico dati, un’opportunità che consente di navigare in sicurezza, andando a proteggere i dati di connessione anche quando si sta utilizzando una connessione non privata.

C’è poi un network di server sparsi in tutto il mondo, che permette di aggirare blocchi geografici e censure online in modo da navigare liberamente online. Si tratta di una funzione essenziale quando ci si connette dall’estero. La VPN permette l’utilizzo su più dispositivi in contemporanea con un solo account, con la possibilità anche di navigare senza limitazioni di banda.

Surfshark è ora disponibile in sconto e costa solo 1,78 euro al mese, scegliendo il piano di 27 mesi, senza alcun vincolo di rinnovo al termine del periodo promozionale. Ci sono anche 30 giorni di garanzia di rimborso da sfruttare. Per accedere subito alla promozione è sufficiente premere sul box qui di sotto e seguire una veloce procedura per l’attivazione online del servizio.