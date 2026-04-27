 Surfshark VPN a un prezzo mai visto prima: proteggi ora la tua privacy
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Surfshark VPN a un prezzo mai visto prima: proteggi ora la tua privacy

Approfitta adesso dell'ottima offerta per Surfshark VPN e inizia finalmente a proteggere la tua privacy migliorando anche le tue connessioni.
Surfshark VPN a un prezzo mai visto prima: proteggi ora la tua privacy
Sicurezza VPN
Approfitta adesso dell'ottima offerta per Surfshark VPN e inizia finalmente a proteggere la tua privacy migliorando anche le tue connessioni.
Surfshark - Canva

Ti bastano solo 1,78 euro al mese per ottenere la migliore privacy e una perfetta ottimizzazione sui tuoi dispositivi grazie all’offerta imperdibile di Surfshark VPN. Questa soluzione offre una protezione da virus e malware completa, riduce al minimo truffe e spam e blocca annunci e tracker in tempo reale. Insomma, non ne potrai più fare a meno una volta provata.

Ottieni Surfshark

Rispetto agli altri fornitori di servizi VPN questo è davvero unico. Infatti, rispetto alle altre VPN assicura velocità di connessioni elevate, fino a 1615 Mbps. Inoltre, permette di attivare i suoi servizi su un numero di dispositivi illimitato. Questo vuol dire che non solo potrai proteggere i tuoi device, ma potrai condividere l’abbonamento con la tua famiglia e i tuoi amici, così risparmi anche qualcosina e alla fine potresti non pagare nulla.

Al suo interno, Surfshark VPN include un blocco di annunci e tracker in tempo reale perfetto per navigare risparmiando dati ed evitando il monitoraggio dei curiosi del web. Navigare tra le pagine web sarà un piacere senza tutte quelle pubblicità che non solo confondono, ma anche consumano giga del tuo piano dati mobile. Inoltre, i tracker avranno vita difficile se attivi Surfshark sui tuoi device. La tua navigazione diventa davvero privata.

Surfshark VPN include anche un antivirus completo

Scegliendo Surfshark VPN ottieni anche una soluzione antivirus completa che blocca virus e malware in tempo reale. Non dovrai più dividerti tra tanti abbonamenti per ottenere una sicurezza necessaria quando i tuoi dispositivi sono connessi.Con un unico abbonamento a partire da soli 1,78 euro al mese ottieni tutto questo e molto di più.

Ottieni Surfshark

Infine, grazie al monitoraggio del dark web vieni immediatamente avvisato se anche uno solo dei tuoi dati finisce in vendita o si trova in qualche forum. Vivi una vita connesso senza pensieri né preoccupazioni! Goditi il massimo della privacy e della sicurezza a un prezzo decisamente unico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 27 apr 2026

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