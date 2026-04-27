 VPN illimitata con 1 euro: la promo flash di ProtonVPN è imperdibile
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VPN illimitata con 1 euro: la promo flash di ProtonVPN è imperdibile

Con ProtonVPN è possibile accedere a una VPN illimitata con un prezzo ridotto ad appena 1 euro per un mese: ecco l'offerta da cogliere al volo.
VPN illimitata con 1 euro: la promo flash di ProtonVPN è imperdibile
Sicurezza VPN
Con ProtonVPN è possibile accedere a una VPN illimitata con un prezzo ridotto ad appena 1 euro per un mese: ecco l'offerta da cogliere al volo.

ProtonVPN è la soluzione giusta per poter accedere a una VPN completa e sicura con una spesa minima: la promo in corso, infatti, consente a tutti i nuovi utenti di poter sfruttare il servizio con una spesa di appena 1 euro per un mese.

Al termine della promozione, il servizio si rinnoverà al costo di 9,99 euro al mese ma è possibile passare al piano annuale che garantisce un risparmio del 30%, riducendo la spesa fino a 6,99 euro al mese. La promo include 30 giorni di garanzia di rimborso.

Per accedere subito all’offerta basta raggiungere il sito di ProtonVPN, accessibile tramite il box qui di sotto e completare una veloce procedura di attivazione.

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ProtonVPN

Perché scegliere ProtonVPN

Con ProtonVPN è possibile accedere a una VPN completa e sicura, con tutto quello che serve per poter navigare in sicurezza, evitare blocchi geografici e accedere a Internet in modo libero.

Il servizio garantisce una serie di funzionalità legate alla sicurezza e alla privacy, con la crittografia del traffico dati, la possibilità di nascondere il proprio indirizzo IP e di navigare protetti anche quando si utilizza una rete Wi-Fi pubblica.

Da segnalare la possibilità di accedere a contenuti geo-bloccati e, quindi, di navigare evitando blocchi su base geografica e censure durante l’uso della connessione. Con ProtonVPN, inoltre, è possibile navigare da 10 dispositivi in contemporanea, senza limitazioni alla velocità di connessione e al traffico dati.

Si tratta, quindi, di un servizio completo e che può offrire tutto quello di cui un utente può aver bisogno, garantendo una connessione realmente veloce e sicura. Per sfruttare la VPN basta attivare la promo in corso.

I nuovi utenti hanno la possibilità di scegliere ProtonVPN con un costo ridotto fino a 1 euro per il primo mese. Successivamente, l’offerta si rinnoverà al costo di 9,99 euro al mese oppure a 6,99 euro al mese scegliendo il piano annuale. Ci sono sempre 30 giorni di garanzia di rimborso per tutti i nuovi utenti.

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Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 27 apr 2026

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