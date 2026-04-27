VPN illimitata con 1 euro: la promo flash di ProtonVPN è imperdibile

ProtonVPN è la soluzione giusta per poter accedere a una VPN completa e sicura con una spesa minima: la promo in corso, infatti, consente a tutti i nuovi utenti di poter sfruttare il servizio con una spesa di appena 1 euro per un mese.

Al termine della promozione, il servizio si rinnoverà al costo di 9,99 euro al mese ma è possibile passare al piano annuale che garantisce un risparmio del 30%, riducendo la spesa fino a 6,99 euro al mese. La promo include 30 giorni di garanzia di rimborso.

Per accedere subito all’offerta basta raggiungere il sito di ProtonVPN, accessibile tramite il box qui di sotto e completare una veloce procedura di attivazione.

Perché scegliere ProtonVPN

Con ProtonVPN è possibile accedere a una VPN completa e sicura, con tutto quello che serve per poter navigare in sicurezza, evitare blocchi geografici e accedere a Internet in modo libero.

Il servizio garantisce una serie di funzionalità legate alla sicurezza e alla privacy, con la crittografia del traffico dati, la possibilità di nascondere il proprio indirizzo IP e di navigare protetti anche quando si utilizza una rete Wi-Fi pubblica.

Da segnalare la possibilità di accedere a contenuti geo-bloccati e, quindi, di navigare evitando blocchi su base geografica e censure durante l’uso della connessione. Con ProtonVPN, inoltre, è possibile navigare da 10 dispositivi in contemporanea, senza limitazioni alla velocità di connessione e al traffico dati.

Si tratta, quindi, di un servizio completo e che può offrire tutto quello di cui un utente può aver bisogno, garantendo una connessione realmente veloce e sicura. Per sfruttare la VPN basta attivare la promo in corso.

I nuovi utenti hanno la possibilità di scegliere ProtonVPN con un costo ridotto fino a 1 euro per il primo mese. Successivamente, l’offerta si rinnoverà al costo di 9,99 euro al mese oppure a 6,99 euro al mese scegliendo il piano annuale. Ci sono sempre 30 giorni di garanzia di rimborso per tutti i nuovi utenti.