Artemis 1, problemi ad un motore: il lancio è stato rinviato

Nulla da fare per Artemis 1. Il lancio del razzo Space Launch System che avrebbe dovuto dare il via al nuovo programma lunare della NASA è stato rinviato dopo che sono stati riscontrati problemi di surriscaldamento ad uno dei motori.

Come si legge sul blog ufficiale del programma Artemis, intorno alle 8:34 ora locale è stata interrotta la procedura di lancio dopo che gli ingegneri hanno riscontrato un raffreddamento non ottimale del motore numero 3. La prossima finestra di lancio è il 2 settembre alle 20.48 ora italiana.

Cosa è successo con Artemis 1: perché il razzo non è partito?

Il lancio di Space Launch System era previsto per le 14:33 ora italiana. Il countdown si è però fermato a 40 minuti dopo che il team di ingegneri della NASA aveva riscontrato un raffreddamento non ottimale di uno dei quattro motori del primo stadio.

Nel tentativo di far rientrare il motore numero 3 nei parametri ottimali per dare il via al lancio si è tentato di chiudere le valvole degli altri tre allo scopo di disperdere il calore e cercare così il raffreddamento. Un test che tuttavia non ha avuto successo e che ha spinto così la NASA a rinviare il lancio.

La prossima finestra si aprirà, come detto, il prossimo 2 settembre alle 20.48 ora italiana, meteo permettendo. Un altro tentativo verrà eventualmente fatto il 5 settembre.