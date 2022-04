Aruba Fibra: ecco come vincere una Ducati

L’offerta che vedremo oggi arriva direttamente dal provider Aruba che da qualche mese sta lanciando la sua promo Fibra ad un costo davvero concorrenziale. La promozione offre anche la partecipazione da parte dei clienti che attivano questo contratto ad un concorso che tra le altre cose mette in palio una Ducati.

Fra poco, vedremo dunque, questa promozione che offre oltre ad internet flat 24 ore su 24 anche le chiamate illimitate verso tutti i numeri sia fissi che mobili

Aruba Fibra con Concorso: la promo che ti premia con una Ducati, ecco come

La tariffa in questione offre ogni mese internet senza limiti a casa in FTTH fino alla velocità di 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload, chiamate illimitate e senza alcun scatto alla risposta verso qualsiasi numero di rete fissa e di rete mobile nazionale e il modem FRITZ!Box 7530 incluso nel prezzo mensile. Tutto questo per un prezzo davvero da capogiro! Stiamo parlando di appena 19,89 euro mensili per 12 mesi. A partire dal tredicesimo, il costo mensile sarà di 29,90€.

Oltre al Modem in comodato d’uso, l’offerta prevede anche la possibilità di mettere in stand-by la propria connessione e quindi non pagarla per un periodo di tempo massimo pari ad un mese ogni anno.

Aruba, inoltre, offre anche uno sconto su alcuni dei suoi prodotti anche fino all’80%. Con il concorso non c’è solo la possibilità di vincere una moto ma anche un Pc, uno smartphone e tanto altro.

Tutto questo si aggiunge anche al fatto di avere 0 vincoli. Un altro plus presente con questa tariffa è anche l’assistenza disponibile a qualsiasi ora tramite chat.

Aruba Fibra è attivabile ONLINE con questo prezzo bomba solo entro OGGI. Il tutto senza vincoli ma soprattutto senza alcun contributo iniziale nemmeno se vi trovate in Area Bianca. Afffrettati! Attiva subito l’offerta tutto incluso di Aruba.

