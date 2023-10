Aruba: fibra FTTH e cloud illimitato da soli 19 euro

Sei alla ricerca di una connessione Internet veloce e affidabile per la tua casa? Hai bisogno di spazio illimitato per archiviare e condividere i tuoi file? Aruba ha la soluzione perfetta per te con l’offerta speciale Aruba Fibra + Aruba Drive, che ti offre velocità di connessione da record e uno sconto imperdibile sul cloud illimitato.

Aruba Fibra: velocità e affidabilità senza confronti

Aruba Fibra offre una connessione “Fiber To The Home” (FTTH) di alta qualità con velocità in download fino a 2,5 Gbps e in upload fino a 1 Gbps. Questo significa che puoi godere di streaming senza interruzioni, videoconferenze fluide e giochi online senza lag. Non dovrai più preoccuparti delle interruzioni della connessione.

Puoi personalizzare la tua offerta Aruba Fibra in base alle tue esigenze. Se desideri una soluzione completa, Aruba Fibra All-in Promo è la scelta ideale. A soli 19,89 euro al mese per i primi 6 mesi, riceverai non solo la fibra ma anche un router Wi-Fi e chiamate nazionali illimitate. Non ci sono costi di attivazione o migrazione e se dovessi cambiare idea puoi disdire il contratto con un costo di uscita di soli 20 euro. Inoltre, hai la possibilità di mettere la tua fibra in pausa con il servizio Stop&Go, garantendoti flessibilità totale.

Se invece preferisci personalizzare la tua offerta con servizi aggiuntivi, Aruba Fibra Promo è ciò che fa per te. A soli 22,47 euro al mese per 24 mesi, questa offerta ti permette di scegliere i servizi extra che preferisci, senza costi di attivazione o migrazione. Include anche un indirizzo IPv6 statico e un servizio di assistenza disponibile 24/7 per garantirti la massima tranquillità.

Attivare la fibra di Aruba è semplice e rapido. Puoi scegliere il metodo di pagamento che preferisci, che sia addebito diretto sul conto corrente, carta di credito o conto PayPal. Inoltre, riceverai uno sconto del 70% su Aruba Drive, la soluzione di archiviazione e condivisione file di Aruba che ti assicura spazio illimitato per tutti i tuoi file, foto, documenti e molto altro a un prezzo conveniente.

Non perdere l’opportunità di avere la migliore connessione Internet e lo spazio di archiviazione illimitato che hai sempre desiderato. Con Aruba Fibra + Aruba Drive, hai tutto in un’unica soluzione conveniente. La promozione è a tempo limitato: approfittane prima che scada.