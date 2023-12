Aruba Fibra lancia la Promo Natale: il primo mese costa solo 1 euro

In un periodo di festività e regali, Aruba – il principale cloud provider italiano leader nei servizi di data center, web hosting, e-mail, PEC e registrazione domini – sorprende i suoi utenti con la Promo Natale dedicata alla connettività Fibra. Fino al 7 gennaio 2024, è possibile attivare una delle offerte Fibra di Aruba al costo di soltanto 1 euro per il primo mese.

Per usufruire di questa promozione esclusiva, basta inserire il codice sconto “PROMONATALE” durante la fase di riepilogo dell’ordine sul sito web ufficiale di Aruba. Il costo di rinnovo varierà a seconda dell’offerta Aruba Fibra scelta, ciascuna progettata per soddisfare diverse esigenze di connettività.

I dettagli della promozione Aruba Fibra a 1 euro

Tre le offerte Aruba Fibra disponibili:

Fibra Aruba : questa opzione permette agli utenti di personalizzare la propria connessione Internet ultraveloce FTTH (Fiber To The Home) in maniera modulare, aggiungendo servizi come il noleggio del router, chiamate illimitate o l’IPv4 statico. Dopo il primo mese a 1 euro, l’offerta è di 17,69 euro al mese per i successivi 5 mesi, grazie alla promo attiva fino al 22/04/2024, e successivamente 26,47 euro dal 7° mese

: questa opzione permette agli utenti di personalizzare la propria connessione Internet ultraveloce FTTH (Fiber To The Home) in maniera modulare, aggiungendo servizi come il noleggio del router, chiamate illimitate o l’IPv4 statico. Dopo il primo mese a 1 euro, l’offerta è di 17,69 euro al mese per i successivi 5 mesi, grazie alla promo attiva fino al 22/04/2024, e successivamente Fibra Aruba All-In : questa offerta include connettività FTTH, noleggio del router e chiamate illimitate. Anche in questo caso, dopo il primo mese a 1 euro l’offerta è di 19,89 euro al mese per i successivi 5 mesi e poi di 29,90 euro dal 7° mese

: questa offerta include connettività FTTH, noleggio del router e chiamate illimitate. Anche in questo caso, dopo il primo mese a 1 euro l’offerta è di 19,89 euro al mese per i successivi 5 mesi e poi di Fibra Aruba PRO: l’offerta più completa che include, oltre al noleggio del router e alle chiamate illimitate, anche l’IPv4 statico. Dopo il primo mese a 1 euro, il costo è di 33,89 euro al mese per i successivi 17 mesi

In più, gli utenti potranno beneficiare di una nuova tecnologia che sarà resa disponibile come servizio aggiuntivo e offre velocità in download a 10 Gbps e in upload a 2.5 Gbps. L’opzione ideale per l’uso simultaneo di più dispositivi, tra cui televisori in 4K ed elettrodomestici smart, garantendo elevate prestazioni. L’opzione aggiuntiva è disponibile su tutti i piani Aruba Fibra con un contributo extra di 12 euro al mese in via promozionale per tutti i clienti che attivano un pacchetto entro il 29 aprile 2024. Dopodiché, il prezzo si alzerà a 24 euro mensili.

Aruba Fibra assicura connessioni ad alte prestazioni grazie alla rete completamente in fibra ottica, rendendolo il provider ideale per lo streaming e il gaming. Infatti, la tecnologia FTTH offre un lag massimo di 50ms e una percentuale di packet loss inferiore allo 0,1%, soddisfacendo anche gli utenti più esigenti. Questo è il momento giusto per approfittare della promozione natalizia: sottoscrivi uno dei pacchetti Aruba Fibra entro il 7 gennaio utilizzando il codice sconto “PROMONATALE”, il primo mese lo pagherai soltanto 1 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.