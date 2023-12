Aruba Fibra PROMO Natale: primo mese a solo 1 euro

Aruba Fibra con la sua PROMO di Natale ti offre il primo mese della sua tariffa in FTTH a solo 1 euro.

L’iniziativa è valida per tutte le offerte disponibili ONLINE e richieste entro i giorno 7 Gennaio 2024. Inoltre, da oggi è possibile estendere la velocità in download fino a 10 Gigabit al secondo con soli 12 euro al mese in più, invece di 24€. Questo upgrade è valido solo entro il 29 Aprile 2024.

Aruba Fibra PROMO di Natale: i dettagli

Le due tariffe compatibili con la promozione natalizia sono sia quella senza modem in comodato d’uso gratuito sia quella in versione All-IN. Il prezzo di partenza, valido dal secondo mese, è pari a 17,69 euro mensili per i primi 6 mesi, anziché di 26,47 euro.

La tariffa entry level senza modem incluso è forse la più personalizzabile perché ti permette di aggiungere i servizi che più desideri senza alcuna forzatura. Ad esempio, è possibile estendere la velocità in download fino a 2.5 Gigabit al secondo, 10 Gigabit al secondo oppure fare un upgrade sull’upload. L’offerta All-IN, invece, comprende a 19,89 euro mensili sia il modem in comodato d’uso gratuito che le chiamate senza limiti dal fisso e verso qualsiasi gestore nazionale che sia mobile o fisso.

Queste due proposte di Aruba sono valide anche nelle Aree Bianche con un contributo aggiuntivo mensile di soli 5 euro. Oltre ai servizi inclusi che abbiamo visto, questo provider dispone di un’assistenza di prim’ordine accessibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 grazie alla chat ONLINE.

Costi ed altro

Non sono previsti costi di attivazione, nemmeno nelle Aree Bianche. Inoltre, puoi disdire quando vuoi con 20€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.