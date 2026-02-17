 Aruba Hosting, con la flash promo sconti del 60% su hosting e domini
Cerchi un’opportunità di risparmio per lanciare o potenziare un progetto online? Non perdere la promo flash Aruba Hosting: sconti del 60% su tutti i servizi Hosting e Domini, inserendo semplicemente il codice FEBBRAIO26 nel riepilogo dell’ordine. L’extra sconto si applica anche ai prodotti già scontati, con prezzi che partono da appena 40 centesimi per il primo anno. Ma il tempo stringe: l’offerta è valida soltanto fino al 18 febbraio.

Approfitta del 60% di sconto sui servizi

L’occasione per costruire il tuo spazio online

Scegliere il dominio giusto è fondamentale per comunicare professionalità e rendere riconoscibile il proprio brand. Con Aruba è possibile attivare un Dominio con email a partire da 0,40 euro. Associare il dominio a uno dei servizi Hosting Aruba ti permette di progettare un sito web o un negozio online con una base solida e scalabile.

Ecco alcune delle soluzioni scontate proposte da Aruba: tutti i prezzi sono riferiti al primo anno di abbonamento. Per chi cerca una soluzione semplice e affidabile con una delle piattaforme più diffuse al mondo, Hosting Easy Linux è disponibile a partire da 3,96 euro, mentre Hosting per WordPress parte da 4,76 euro.

Se cerchi una gestione ancora più ottimizzata, c’è Hosting Gestito Smart per WordPress a partire da 5,96 euro. Per l’e-commerce, Hosting Gestito per WooCommerce è disponibile da 31,96 euro, una proposta dedicata alla creazione e gestione di negozi online basati su WordPress.

Preferisci creare il tuo sito web in autonomia? Aruba propone SuperSite Easy da 7,16 euro e SuperSite Professional da 7,96 euro, entrambi pensati per realizzare rapidamente un sito web professionale. Per progetti più complessi o ad alto traffico, le soluzioni Hyper Hosting Linux e Hyper Hosting Gestito per WordPress partono da 80 euro.

La promozione include anche i servizi cloud, non soltanto i piani hosting. E infatti troviamo Aruba Drive Easy, disponibile a partire da 14 euro, e Aruba Drive Advanced da 20 euro.

Inserisci il codice promo e risparmia

Codice FEBBRAIO26: come ottenere il 60% di sconto

Per attivare la promozione è sufficiente inserire il codice FEBBRAIO26 nel riepilogo dell’ordine. L’extra sconto del 60% si applica anche su prodotti già in offerta.

Così potrai accedere a un ecosistema di hosting e domini a prezzi veramente competitivi: approfitta della promo Aruba Hosting online per abbonarti con sconti del 60%. L’offerta è valida soltanto fino al 18 febbraio.

Pubblicato il 17 feb 2026

17 feb 2026
