Aruba Hosting, per te WordPress già installato e gestito a 19,90€

Hai mai sentito parlare di Aruba Hosting? Vuoi aprire e gestire un nuovo sito web per lanciare la tua attività online oppure, semplicemente, un blog? Se la tua risposta è sì, è bene sapere che realizzare un sito web richiede una procedura non del tutto semplice e, dunque, non adatta ai meno esperti. Per evitare di andare incontro a problemi di gestione, il consiglio è quello di affidarsi a un servizio hosting valido e sicuro. Oggi Aruba ti dà la possibilità di creare il tuo sito a partire da soli 19,90 euro + IVA per il primo anno. Parliamo del piano Hosting WordPress Gestito Smart che mette a tua disposizione una piattaforma sicura, veloce e stabile.

Non a caso, con Aruba Hosting puoi dare vita al tuo progetto con uno strumento semplicissimo da utilizzare. Email, drive, sito o e-commerce: immagina ciò che vuoi e realizzalo con le soluzioni hosting affidabili attualmente disponibili; sono tutte basate sulle migliori tecnologie! Che aspetti?

Aruba Hosting: la soluzione per un sito veloce

La piattaforma hosting ottimizzata con il sistema di cache dinamica HiSpeed Cache di Aruba ti consente di portare avanti il tuo progetto con il software open source più utilizzato al mondo. Nello specifico, il piano Hosting WordPress Gestito Smart include:

Piattaforma ottimizzata con aggiornamenti e backup automatici

WordPress preinstallato

Include 5 caselle email da 1 GB, ambiente di staging, HiSpeed Cache, un DB MySQL con backup

da 1 GB, ambiente di staging, HiSpeed Cache, un DB MySQL con backup Consigliato per siti che hanno fino a 50.000 visitatori mensili

Supporto avanzato disponibile

Non perdere altro tempo: ricorda che Aruba Hosting si conferma uno provider più noti del settore e oggi puoi approfitta subito della promozione in costo per avere a portata di mano tantissimi servizi di hosting WordPress a partire da soli 19,90€+ IVA per un anno. Al rinnovo, il costo sarà di 79 euro + IVA. Se, invece, il tuo obiettivo e quello di avere maggiori prestazioni per un sito professionale oppure hai bisogno di una soluzione per avere volumi di traffico elevati puoi scegliere il piano Premium o Top.