Aruba: PROMO Fibra con costi iniziali azzerati

Oggi vediamo l’incredibile promo Aruba con Fibra in FTTH dritta a casa con velocità migliorata ma soprattutto senza alcun costo di attivazione. La tariffa di partenza ti permette di navigare flat a casa a meno di 20 euro al mese per 6 mesi.

Aruba Fibra PROMO: i dettagli

Il provider italiano leader indiscusso anche di servizi web offre internet senza limiti 24 ore su 24 con velocità massima che può arrivare a 2.5 Gigabit al secondo in download e 1 Gigabit al secondo in upload con Modem incluso senza costi aggiuntivi e chiamate illimitate verso tutti gli operatori sia fissi che mobili. Tutto questo per un canone davvero incredibile! Stiamo parlando infatti di soli 19,89 euro al mese per 6 mesi. Successivamente il prezzo ammonta a 29,90 euro al mese per sempre.

Oltre alla promozione Fibra Aruba All-in Promo a meno di 20 euro mensili, è possibile scegliere la tariffa senza modem incluso e chiamate illimitate a 22,47 euro al mese per 24 mesi con prezzo bloccato. In questo caso, è comunque fattibile aggiungere delle opzioni a pagamento come l’indirizzo IPv4 statico oppure l’estensione della velocità in upload ed in download. Gli addon sono opzionali e partono da 2 euro al mese.

Inoltre, in entrambe offerte è possibile interrompere per un mese all’anno il proprio abbonamento. Tutto questo grazie all’opzione gratuita denominata Stop&Go!

Aruba offre anche la possibilità di usufruire del Voucher MISE stanziato dallo Stato. Questo Bonus è disponibile per i possessori di Partita IVA con determinate caratteristiche.

Costi ed altro

Le due tariffe che abbiamo visto oggi sono disponibili ONLINE senza costi iniziali. Fibra Aruba All-in Promo è attivabile fino al 30 Ottobre 2023, mentre, la promozione a meno di 23 euro al mese per 2 anni è in scadenza il 23 Ottobre 2023.

La promozione che rende gratuito il costo di attivazione è valida anche nelle Aree Bianche.

