Aruba: PROMO Fibra da 17,69 euro al mese

Il provider italiano Aruba continua a proporre le sue PROMO per chi intende attivare la Fibra risparmiando sul canone mensile senza rinunciare alle prestazioni. Grazie al partner Open Fiber, la connessione internet sarà garantita senza interruzioni grazie alla tecnologia FTTH.

In realtà le promozioni sono ben due. Una infatti prevede sia il modem in comodato d’uso che le chiamate illimitate, l’altra invece è la tariffa di partenza disponibile a soli 17,69 euro mensili.

Aruba Fibra: ecco le PROMO a partire da 17,69 euro al mese

La promozione di partenza non prevede il Modem ma comunque offre internet illimitato fino ad 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload, a soli 17,69 euro al mese per 12 mesi. La versione Full Optional offre oltre ad internet Flat ed al Modem FRITZ!Box 7530 anche le chiamate senza limiti e senza scatto alla risposta. Il tutto a soli 19,89 euro ogni mese sempre per 12 mesi.

In entrambi i casi è possibile usufruire di un’interessante opzione gratuita che permette di mettere in pausa il proprio abbonamento internet per un periodo massimo pari a 30 giorni per una volta all’anno. Molto utile ad esempio per chi ad esempio usufruisce delle vacanze estive per farsi un viaggio fuori porta. Aruba vi permette di non pagare internet quando siete in ferie, davvero incredibile!

In alternativa, è possibile richiedere l’incremento delle prestazioni dell’upload a 500 Mbps con 2 euro in più ogni mese per entrambe le versioni, quindi sia per chi sceglie il modem che per chi sottoscrive l’offerta senza l’apparato. Oltre all’adeguamento della velocità in upload è possibile richiedere con soli 3 euro al mese aggiuntivi l’indirizzo IPv4 statico.

Le due offerte che abbiamo visto quest’oggi sono attivabili ONLINE fino al giorno 11 Agosto 2022 senza vincoli e senza costi di attivazione. Le promozioni sono disponibili anche per chi abita in un’Area Bianca.

