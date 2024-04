Risparmia 105€ su questo smartphone MOTOROLA!

La tua caccia allo smartphone migliore sotto i 200€ finisce qui! Motorola Moto G84 5G, nella sua bellissima colorazione magenta, crolla vertiginosamente di prezzo su eBay. Con lo sconto del -35%, puoi portarlo a casa per soli 194,50€ anziché 299,90€!

Tutte le caratteristiche dello smartphone Motorola

Partiamo subito dal suo display OLED Max Vision da 6,6 pollici. Il tutto è arricchito da un refresh rate di 120Hz, rendendo ogni tua interazione con lo smartphone fluidissima. Sotto il cofano, il processore octa-core Snapdragon 695 lavora con la precisione di un orologiaio svizzero, offrendoti prestazioni senza compromessi. E la connettività 5G ti apre le porte a download ultrarapidi, sessioni di gioco online senza interruzioni e una navigazione web che sfida la velocità della luce.

Parlando di fotografia, il sistema di fotocamere posteriore quadruplo è composto da sensore principale da 50MP, la fotocamera ultra-grandangolare da 8MP e la fotocamera macro da 2MP. Non manca neanche la fotocamera di profondità da 2MP che aggiunge un tocco di magia, creando effetti bokeh che trasformano ogni foto in un capolavoro.

E non temerai più per l’autonomia del tuo dispositivo, poiché la batteria da 5000mAh ti assicura ore e ore di utilizzo senza pensieri. E quando è il momento di ricaricare, la tecnologia di ricarica rapida TurboPower da 30W fa sì che il tuo Moto G84 5G sia pronto all’azione in un batter d’occhio.

Il design del Moto G84 5G è una dichiarazione di eleganza e resistenza. Sottile e maneggevole, si adatta alla tua mano come un guanto, mentre la scocca in policarbonato lo protegge dagli imprevisti quotidiani. E poi c’è il colore: il magenta, una tonalità che sicuramente non passa inosservata!

Non lasciarti scappare questo affare e fai tuo l’ottimo Motorola Moto G84 5G a 194,50€!